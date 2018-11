Feuer der Begeisterung zündet

Der Sängerbund hatte das Konzert in der von Rudi Seibicke floristisch stilvoll geschmückten Halle unters Motto "Vier Jahrzehnte Gesang - mit Freude dabei" gestellt, denn: Seit 40 Jahren dirigiert Werner Falk ihn mit großem Erfolg. Vorsitzender Eugen Jost nannte dies im Willkommen "ein nicht alltägliches Jubiläum". Falk erhielt für seine Leistungen höchste Auszeichnungen von Verein, Badischem und Deutschem Chorverband (Ehrungsbericht folgt).

Hans Schemel moderierte kurzweilig und aufschlussreich, blickte auf die Zeit mit Falk zurück: "Ich denke, es ist in der Region und darüber hinaus einmalig, dass ein Chorleiter mit seinen Sängern ein Konzert zum Besten geben kann, das einen Zyklus von vier Jahrzehnten überspannt." Falks Devise sei es gewesen, immer wieder Neues auszuprobieren, aber auch die Tradition zu bewahren. So startete das Konzert denn auch mit Schuberts "Im Abendrot". Mit diesem hatte der Chor den ersten öffentlichen Auftritt unter Falk am 4. Mai 1980 begonnen.

Ab und an übernahm Vizedirigent Wolfgang Huber die Leitung, so auch in Silchers "Es löscht das Meer die Sonne aus". Es stand exemplarisch für die Singkultur der (fast) 40 Sänger im 40-Jahre-Konzert. Der Chor intonierte erstaunlich sauber, artikulierte klar, phrasierte sinnreich, verschmolz homogen die Stimmen und begeisterte mit fein abgewogener Dynamik.

Mit Falk als Dirigent (oft auch am Klavier) setzte der Sängerbund die Zeitreise fort. Er sang klangprächtig Abts "Die Abendglocken rufen", bewegt Schuberts "Gondelfahrer", ergreifend dramatisch die Filmmelodie "Exodus" sowie sehnsüchtig beseelt "Ol' Man River". Die Spritzigkeit von "Musik ist Trumpf" steigerte Nico Rapp an seinen Perkussionsinstrumenten gekonnt, was er auch in weiteren Werken mit Raffinement tat.

Das heitere Flair des Abends unterstrichen die Sängerfrauen Christel Dietmeier, Sabine Hochstuhl, Carmen Jost, Anita Meier und Ursula Schemel mit einem amüsanten Sketch, den Cornelia Bitsch mitgetextet hatte. Die Damen ergründeten das Wesen und die Verdienste Falks und stellten fest: "40 Jahre lang Männer zu begeistern, das schaffen keine Ehefrauen." In ihrem Ständchen wirkten Wolfgang Huber (Gitarre) sowie Eugen Jost und Hans Schemel (Sänger) mit. Ihr Fazit zu Falk: "Für einen richtigen Mann gibt's keinen Ersatz!"

Glanzlichter funkelten überm Männerchor, wenn sich Sopranistin Marion Simeth zu ihm gesellte, wunderbar in Timbre und Tongestaltung, etwa in Cohens "Halleluja", im prickelnden "The Lion sleeps tonight" und in "The Rose", hier zusammen mit Tenorsolist Rudolf Meier als entzückendes Duett. Pfiffigen Humor brachten die elf bestens disponierten Sänger des "Kleinen Chors" mit dem "Stillleben" und "I will hoam nach Fürstenfeld" ein, effektvoll von Huber auf der Gitarre begleitet.

Ins Finale gingen Werner Falk und der Sängerbund mit Santiano-Hits: Voller Saft und Kraft schwärmten sie, "Frei wie der Wind" zu sein. Die stürmisch geforderten Zugaben gipfelten in "Sierra Madre del Sur", bei dem das Publikum begeistert mitsang.