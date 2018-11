Fastnachter im Freudentaumel

Aus diesem Anlass herrschte vor der Stadtkirche St. Peter und Paul ein Narrenauflauf, wie ihn die Innenstadt ansonsten höchstens am Fastnachtssonntag erlebt. Punkt 11.11 Uhr schallte das "Bühler Lied" aus den Lautsprecherboxen, was die Mitglieder der Narrhalla zur ersten Schunkelrunde der Kampagne animierte. Anschließend stürmte die Hexenmusik das Brunnenrund. Zu Gast war auch eine Abordnung der Elefanten AG aus Konstanz, mit der die Narrhalla seit 22 Jahren freundschaftlich verbunden ist.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr dankte allen dafür, dass sie ihr Häs so früh abgestaubt hätten. Das Stadtoberhaupt erinnerte daran, dass sich seit dem Abbau des Narrenbrunnens vor viereinhalb Jahren das komplette Areal verändert habe. Nicht nur der Platz selbst wurde saniert, sondern zuvor auch die Rathäuser II und I. Unterm Strich hätten Stadt und Land 4,9 Millionen Euro investiert. "Gut angelegtes Geld", urteilte Schnurr. Das Erscheinungsbild und die Aufenthaltsqualität hätten stark profitiert.

Pfarrer Wolf-Dieter Geißler, der Brunnen und Fastnachter segnete, erzählte die Geschichte als erfahrener Büttenredner mit einem Augenzwinkern etwas anders. Nachdem der Narrenbrunnen im Bauhof abgeladen war, sei für seine Sanierung zunächst kein Geld übriggeblieben. Denn: "Es wurde erstmal ungeniert, ein Rathaus nach dem anderen saniert." Jetzt habe das Kunstwerk aber einen guten Platz gefunden: "Neben Kirche und Rathaus, so ist es gedacht, ist auch die Fastnacht eine Macht."

Auf die Geschichte dieser Macht in Bühl ging parallel zur Brunneneröffnung eine Ausstellung im Rathaus ein, die Hans-Peter Maisch zusammengestellt hatte. Neben Narrhalla-Ehrenmützen waren dort auch die Kostüme der Kernstadtzünfte zu sehen.

Am Brunnen blickte Roland Julius Meixel von der Narrhalla zurück in die Geschichte. Er erinnerte an die Einweihung des Kunstwerks vor genau 23 Jahren ein Stück weiter östlich vor dem Rathauseingang. Meixel kam damals die Ehre zuteil, in die Figur des Narrendaddels zu schlüpfen. Die Übergabe eines verschobenen Narrenbrunnens "dürfte europaweit einmalig sein", urteilte er. Die gelungene Arbeit der mittlerweile verstorbenen Künstlerin Gudrun Schreiner spiegle die gesamte Bühler Fastnacht wider. Der Betrachter könne immer wieder neue Details entdecken. Der Brunnen sei ein "Sinneskitzel".

Peter Sackmann vom Laufer Ingenieurbüro Zink freute sich für die Narren, dass sie nun wieder einen zentralen Ort hätten, wo sie Bezug nehmen könnten auf die Ursprünge ihrer Zünfte. Allerdings seien sie "arme Teufel", weil der Brunnen nun ohne Wasser und nur mit Sprühnebel auskommen müsse. Wobei: "Die Narren brauchen sich nicht am Wasser laben, sie haben ja ganz selten Durst", scherzte Sackmann.

Oberbürgermeister Schnurr hatte seinem Planungsbüro zuvor ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt, ebenso wie der Baden-Badener Baufirma Weiss, deren Mitarbeiter Markt- und Kirchplatz im Rekordtempo zwischen Januar und August neu gestaltet hatten. Oliver Weiss erinnerte an den 9. Januar, als der OB das Führerhaus des 19 Tonnen schweren Baugeräts erklommen und selbst für den Baggerbiss am Marktplatz gesorgt hatte. Das Stadtoberhaupt habe dabei gelernt: "Die Stadt ist leichter zu regieren, als einen Bagger gut zu führen", reimte Weiss. Der Bauunternehmer hatte gemeinsam mit seinem Vater Roland Weiss zwei Geschenke für Schnurr im Gepäck: ein Aquarell des sanierten Kirchplatzes aus Perspektive des Narrenbrunnens und eine essbare Version des Areals in Kuchenform.

Auch die Stadt selbst hatte die Spendierhosen an und lud die Narren zur Feier des Tages zum Umtrunk ein. Die Eselsschar des Kappler Allda nutzte die Gelegenheit zum Gruppenfoto am neuen Brunnen. Getreu dem Narrhalla-Motto der neuen Kampagne freuten sich die Narren: "Jetz isch'r wieder do!"