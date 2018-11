Ein verkaufsoffener Sonntag, der alle zum Strahlen bringt

Die Narren freuten sich über ihren Brunnen, die Händler und Marktbeschicker über die vielen Kunden und die Besucher selbst über das gute Wetter. Wohl auch dem perfekten Ausflugswetter in Kombination mit der Fülle an Angeboten war es zu verdanken, dass sich Bühl zu einem Magneten für Gäste aus der ganzen Region entwickelte. "Es sind sehr viele Elsässer da", stellte Jorge González fest. Der Anbieter von Tee- und Kräuterwaren freute sich über das gute Wetter, das schon am Morgen viele in die Stadt gelockt hatte. Christoph Engelhardt von "Bühl in Aktion" (Bina) bestätigte, "dass sehr viele aus dem Murgtal, Rastatt und Ettlingen sowie dem Kehler Raum und dem Achertal" da waren. Die Stadt war schon über Mittag gut besucht. "Wir haben heute aber auch scheibchenweise ein Programm geboten. Vom Jahrmarkt über die Narrenbrunnen-Eröffnung, den Rechtstag bis hin zu den vielen Aktionen in und vor den Geschäften", bilanziert Engelhardt, "dass sich Bühl heute von seiner Sonnenseite gezeigt hat".

Vorführungen und Kostproben lockten die Menschen ganz besonders an. Bei "Bessey und Flammer" war es unter anderem die Bügelstation "Laura Star". Erst vor wenigen Tagen hatte Engelhardt sie selbst im Fernsehen bei "Kaffee oder Tee" gezeigt. Am Sonntag kamen nun viele, um die Vorführung nochmals live zu erleben.

Menschentrauben versammelten sich auch am Stand eines Bayern, der zwei besondere Gemüseschäler im Angebot hatte und die Gemüsestreifen genauso schnell schnitt, wie er sprach. Während seine Schäler reißenden Absatz fanden, war das Interesse an Mützen, Fellen und Handschuhen auf dem Jahrmarkt eher verhalten. Aber sowohl auf dem Markt als auch in der Stadt gab es viel für die kühleren Wochen im Jahr zu entdecken: Für die Zeit, in der es sich viele gern mit Kissen und Decken sowie Leckereien auf dem Sofa bequem machen, Wunschzettel schreiben und abarbeiten sowie in der Küche stehen, um Köstlichkeiten zu zaubern. Ideen für Weihnachten gab es ebenso viele wie für die winterliche Garderobe. Kaum gebacken, schon gegessen - was viele von Zuhause kennen, spielte sich auch im Kaufhaus Peters ab, wo filigrane Snacks vor den Besucheraugen zubereitet wurden.

Apropos Gaumenschmeichler: Diese gab es auch auf den Freiflächen zuhauf. Ob Crêpes, Apfelküchle, herzhafte Suppen oder klassische Bratwurst - wer zum verkaufsoffenen Sonntag geht, will nicht nur einkaufen, sondern zumeist auch eine Kleinigkeit genießen. Genauso dazu gehört das Entdecken von kleinen Alltagshelfern und Schnäppchen auf dem Jahrmarkt. Rund 100 Beschicker hatten ihre Stände rund um das Bürgerhaus Neuer Markt aufgeschlagen.

Etwas geschrumpft ist in den vergangenen Jahren die Landmaschinen-Ausstellung. Die Mooser Firma Grass ist seit Jahren immer wieder dabei und präsentierte eine äußerst umfangreiche Palette an Landmaschinen und Geräten für Herbst und Winter. "Holzmacher" wie Gartenbesitzer konnten nützliche Gerätschaften entdecken, in die Hand nehmen und sich von Christine sowie Roland Grass beraten lassen. Voll im Trend liegen Akkugeräte, die den großen Vorteil bieten, dass einem kein Kabel in die Quere kommt.

Ideenreichtum ist das Stichwort für die Kunstscheune Bühl, einem Zusammenschluss von kreativen Menschen und Kunsthandwerkern aus der Region, die bei den Rathäusern ihren Stand aufgeschlagen hatten. Holzskulpturen, Garten- und Wohndeko und Betonarbeiten gehören zu ihrem vielfältigen, selbst gefertigten Angebot. Einen Stammplatz beim verkaufsoffenen Sonntag im Herbst hat auch der Lions-Club, der den Tag nutzte, um seine Adventskalender für einen guten Zweck zu verkaufen.