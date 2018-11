Als der Raketen-Beck Backwaren auslieferte

Rastatt

Musik-Nacht lockt Publikum Rastatt (fuv) - Kleine Gruppen gut gelaunter Menschen ziehen durch die Kaiserstraße, aus Gaststätten tönt Livemusik und wo Fenster einen Blick hinein erlauben, sieht man rhythmisch wippende Menschen: Die Rastatter Musik-Nacht belebte ein weiteres Mal die Barockstadt (Foto: fuv).

Mülheim

OSG startet in Bundesligasaison Mülheim (red) - Das Warten hat ein Ende: Am Samstag startet die OSG Baden-Baden in Mülheim die Mission Titelverteidigung in der Schach-Bundesliga. Bereits am Sonntag wartet mit dem SV Werder Bremen der erste Hochkaräter auf das Team um Viswanathan Anand (Foto: av/dk).