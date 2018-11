Aufgeräumt und geordnet

Wenn Bürgermeister Christian Greilach übermorgen den Haushalt 2019 einbringt, wird er den Stadträten ein Zahlenwerk vorlegen, das Burkart erstmals im Alleingang erstellt hat. Dabei war er bereits Anfang November des vergangenen Jahres von der Stadt Bühl nach Lichtenau gewechselt. Den Haushalt 2018 schrieb er aber noch gemeinsam mit seinem Vorgänger Norbert Graf, der im September dieses Jahres in den Ruhestand gegangen ist.

Mit Graf eint ihn die Ausbildung an der Fachhochschule Kehl, die der Vimbucher nach dem Abi am Bühler Windeck-Gymnasium als Diplom-Verwaltungswirt verließ. Seine erste berufliche Station führte ihn 1999 nach Karlsruhe zum Regionalen Rechenzentrum. Nur wenige Monate später wechselte er als Sachbearbeiter in die Kämmerei des Bühler Rathauses, wo er sich in den Folgejahren bis zum Abteilungsleiter hocharbeitete.

Schon als Schüler lag ihm der Umgang mit Zahlen. "Ich hatte Mathe- und Physik-Leistungskurs", erzählt Burkart. Er habe auch mit dem Gedanken gespielt, eine Karriere im Bankwesen anzustreben, doch schließlich wurde es die öffentliche Verwaltung. Wie er darauf kam, weiß er heute gar nicht mehr so genau. Bereut hat er den Schritt aber nie: "Rückblickend war es die richtige Wahl."

Das gilt auch für den Wechsel nach Lichtenau in die Position des Amtsleiters. "Es war der nächste Schritt auf dem Weg in höhere Verantwortung", meint er. Der berufliche Aufstieg wird ihm noch versüßt durch optimale Verbindungen zum Privatleben. Schon vor Jahren ist er von Vimbuch nach Ulm gezogen, der Heimat seiner damaligen Freundin und jetzigen Ehefrau. Das Paar hat mittlerweile zwei Töchter, drei und sechs Jahre alt. Der Arbeitsweg des Familienvaters beträgt knapp zwei Minuten mit dem Fahrrad, Kindergarten und Schule sind jeweils nur einen Steinwurf entfernt. "Die Gelegenheit, in der Heimatgemeinde zu arbeiten, ergibt sich nicht so oft", sagt Burkart.

Hinzu komme, dass die Arbeit in der kleinen Lichtenauer Verwaltung "ein bisschen intensiver und vielfältiger" sei als in der Großen Kreisstadt Bühl. Das Rechnungsamt besteht aus insgesamt fünf Mitarbeitern, drei in Voll-, zwei in Teilzeit. "Ein super Team, das passt auch menschlich", freut sich der neue Chef.

Dank der anhaltenden guten Konjunktur bereitet ihm auch die Zahlenjonglage aktuell wenig Probleme. Obwohl die Finanzkraft des Hanauerstädtchens überschaubar ist, "lässt es sich derzeit gut auskommen", sagt der Kämmerer. Aber ihm ist bewusst, dass sich der Wind auch wieder drehen kann. Seine Aufgabe sehe er darin, die Stadträte und den Bürgermeister zu warnen, wenn Vorhaben zu teuer würden, sie aber auch in Investitionen zu bestärken, wenn es die Lage zulasse. Den Wunsch, über noch mehr Gestaltungsfreiraum zu verfügen und selbst das Amt eines Bürgermeisters anzustreben, hatte er nie. Er ist ganz froh, abends den Schlüssel umdrehen und auch freie Tage entspannt mit der Familie genießen zu können. Dabei findet er unter anderem in handwerklicher Arbeit einen Ausgleich zur Zahlentheorie im Job. So schreinert er eigene Holzmöbel zusammen oder kümmert sich um seine Obstbäume. Auch Musik ist ihm wichtig. Mit der Querflöte ist er bis heute seinem Heimatorchester in Vimbuch treugeblieben.

Beruflich wartet nach der Haushaltseinbringung am Donnerstag die nächste große Herausforderung auf ihn. Er muss die Lichtenauer Finanzen umstellen von der bisherigen Kameralistik auf die neue Doppik. Ein Schritt, der gesetzlich vorgeschrieben ist und den viele andere Kommunen bereits hinter sich haben. Ob die Umstellung für eine kleine Kommune wie Lichtenau Vorteile hat, bezweifelt Burkart. Aber Klarheit darüber werde erst im Rückblick in mehreren Jahren herrschen. Der Aufwand ist jedenfalls groß. Aber Burkarts Schreibtisch wird deshalb mit Sicherheit nicht im Chaos versinken.