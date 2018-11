Großer Bahnhof in Lichtenau

Rastatt



Bekenntnis zu Daimler Rastatt (ema) - Die ersten Aufträge hatte der Gemeinderat im September vergeben; am Donnerstagabend nun folgte der Grundsatzbeschluss des Kommunalparlaments. Daimler kann seine Fabrik in Rastatt erweitern. Für den Kompromissvorschlag stimmte eine breite Mehrheit (Foto: ema).