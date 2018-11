Warten auf ein Signal vom Investor

Baden-Baden

Stillstand bei der Merkurbergbahn Baden-Baden (red) - Ein Nagetier hat am Freitag zeitweise den Betrieb der Baden-Badener Merkurbergbahn lahm gelegt. Das Tier hatte offenbar in der Nacht eine Leitung durchtrennt und dadurch einen Schaden an der Elektronik verursacht. Die Bahn fuhr ab 17 Uhr wieder (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein Nagetier hat am Freitag zeitweise den Betrieb der Baden-Badener Merkurbergbahn lahm gelegt. Das Tier hatte offenbar in der Nacht eine Leitung durchtrennt und dadurch einen Schaden an der Elektronik verursacht. Die Bahn fuhr ab 17 Uhr wieder (Foto: dpa). » - Mehr

Bühl

Böckeler verlässt Friedrichsbau Bühl (gero) - Erneut Stühlerücken im Bühler Friedrichsbau. Stefan Böckeler rückt aus gesundheitlichen Gründen vom Ratstisch ab. Für ihn wird Elektromeister Gerhard Veith nachrücken. Die Verabschiedung beziehungsweise Vereidigung erfolgt am 5. Dezember im Gemeinderat (Foto: vr). » Weitersagen (gero) - Erneut Stühlerücken im Bühler Friedrichsbau. Stefan Böckeler rückt aus gesundheitlichen Gründen vom Ratstisch ab. Für ihn wird Elektromeister Gerhard Veith nachrücken. Die Verabschiedung beziehungsweise Vereidigung erfolgt am 5. Dezember im Gemeinderat (Foto: vr). » - Mehr

Karlsruhe

Unfälle vor Autobahnbaustellen Karlsruhe (lsw) - Auf Autobahnen werden schwere Unfälle vor Baustellen zu einem zunehmenden Problem. Bundesweite Zahlen gibt es zwar nicht. Aber Verkehrsexperten beobachten eine Häufung. Beispiel A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt: 90 Unfälle seit Ende Juni (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Auf Autobahnen werden schwere Unfälle vor Baustellen zu einem zunehmenden Problem. Bundesweite Zahlen gibt es zwar nicht. Aber Verkehrsexperten beobachten eine Häufung. Beispiel A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt: 90 Unfälle seit Ende Juni (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Rheinmünster

Schlangenlinien auf der Autobahn Rheinmünster (red) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend bei seiner Fahrt von Offenburg nach Schwarzach auf der A 5 und anschließend auf der L 85 zahlreiche Verkehrsteilnehmer gefährdet. Demnach war er in Schlangenlinien unterwegs (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend bei seiner Fahrt von Offenburg nach Schwarzach auf der A 5 und anschließend auf der L 85 zahlreiche Verkehrsteilnehmer gefährdet. Demnach war er in Schlangenlinien unterwegs (Symbolfoto: dpa). » - Mehr