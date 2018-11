Friedensgebet in flämischer Sprache Ottersweier (red) - Eine Abordnung aus Ottersweier, bestehend aus Mitgliedern des Historischen Bürgervereins in Begleitung von zwei Gemeinderäten, besuchte am vergangenen Wochenende die Ottersweierer Partnergemeinde Westerlo in Belgien. Sie nahm dort an den Gedenkfeierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg teil.



Zunächst traf sich die Reisegruppe mit dem Heimatverein "Heemkring Ansfried" im Heimatmuseum im Westerloer Ortsteil Oevel. Nach der Begrüßung übergab Bürgervereins-Vorsitzender Waldemar Friedmann ein Präsent an den Vorsitzenden des "Heemkring Ansfried", Paul Hermans. Danach wurde ein "Kempener" Brotgericht serviert - Frikadellen mit heißen Kirschen und Brot - , das von allen mit Genuss verzehrt wurde, berichtet der Historische Bürgerverein. Am nächsten Tag trafen sich die Ottersweierer mit den belgischen Freunden zur Besichtigung des Museums, das im alten, 1757 erbauten ehemaligen Pfarrhaus von Oevel eingerichtet ist. Anschließend gab es einen Spaziergang durch die Abtei sowie das Sporta-Centrum von Tongerlo. Für Besucher, die die Abtei besichtigten, sei es sowohl beim ersten als auch zum wiederholten Mal ein beeindruckendes Erlebnis gewesen, heißt es weiter. Ein Rundgang durch das Rathaus (ehemaliges Schloss) bedeutete auch für langjährige Westerlo-Besucher etwas Neues. Gegen Abend hatte die Gemeinde Westerlo zu einem Essen eingeladen. Bürgermeister Guy Van Hirtum und Bürger von Westerlo trafen sich mit der Ottersweierer Delegation. Helmut Burkart sprach im Namen der Gemeinde Ottersweier Grüße aus und übergab einen Präsentkorb mit Genussartikeln aus heimischen Betrieben. Der Abend wurde genutzt für vielerlei Gespräche, von gemeindlichen Themen über den Austausch von Museumsfragen bis zur Unterhaltung über private Bereiche. Der Ta g des Gedenkens begann mit einer von einer Posaunengruppe begleiteten Prozession vom Rathaus zur Kirche. An zwei Denkmälern wurde jeweils verweilt, um an die Gefallenen von Westerlo zu erinnern. In der Kirche Sint-Lambertus fand ein Gedächtnisgottesdienst statt. Als Höhepunkt wurde im Schlosspark neben dem Rathaus in feierlichem Rahmen eine Linde als Gedenkbaum gepflanzt. Nach den Ansprachen von Bürgermeister, Vertretern der Gemeinde und aller Generationen, speziell der Veteranen, sprach Helmut Burkart als Sprecher der Ottersweierer Delegation Worte zum Gedächtnis, die er mit einem Friedensgebet in flämischer Sprache abschloss. Mit einen Stehempfang endeten die Feierlichkeiten. Bis zur Verabschiedung wurden viele alte Freundschaften vertieft und neue geschlossen, so der Historische Bürgerverein.

