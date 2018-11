Geschichten und Lieder über die Zeit

Ortsvorsteher Daniel Fritz hatte sich entschieden, das erste "Novemberlicht" im Bürgersaal des Weitenunger Rathauses zum Strahlen zu bringen. Kuschelig und heimelig war es am Mittwochabend, denn über 60 Besucher hatten sich in dem kleinen Saal eingefunden, um fast wie zuhause im Wohnzimmer Salzburger Kultur und Sprache kennenzulernen. Nach zwei Stunden gingen sie mit viel Wärme und Licht im Herzen nach Hause, denn die Gäste aus Österreich hatten sie mit viel Gefühl an die Hand genommen und durch das Jahr geführt.

Der Abend in Weitenung war ein ganz besonderer, denn nicht die alemannische Sprache war zu hören, vielmehr machten die Besucher einen sprachlichen Ausflug in die Mundart des Salzburger Seenlandes. Im bayrisch-österreichischen Dialekt stellte sich Paul Lechner vor, der mehr als 40 Jahre lang in Mattsee als Landwirt und Tischler tätig war und sich seit einigen Jahren dem Texten von kleinen Geschichten und Gedichten widmet. Gespickt sind sie mit viel Feingefühl, dem nötigen Respekt vor Gottes Geschöpfen, einer Brise Witz und Humor und stets mit einem Auge für die oftmals verkannten, ganz alltäglichen Begebenheiten.

"Mit der Zeit bringt's auch Zeit z'samme", philosophierte Lechner über die Zeit, die den Menschen oftmals abhanden gekommen ist. Um sie an diesem Abend wie an einem roten Faden durch die Veranstaltung zu tragen, hatten Maria und Alis Mösl in typischer Salzburger Tracht eine Überraschung mitgebracht - den "Altöttinger Jodler", der im Saal immer wieder kräftig geprobt und gejodelt wurde. Auch sie betrachteten mit ihren Salzburger Volksweisen die Zeit im Jahreskreis. "Wenn die Haselbäum' gelbe Würschtl trag'n", sangen sie den Frühling begrüßend. Fein und zart, ohne Mikrofon, war ihr Gesang und das Spiel auf der Gitarre oder der Maultrommel. Schon seit vielen Jahren widmet sich das Ehepaar der Salzburger Stubenmusik, nicht professionell, wie Maria Mösl verriet, sondern immer wieder zur Freude der Gäste bei ihnen zuhause und zur Entspannung ihrer selbst.

Was die Leute so mit dem Frühling in Verbindung bringen, erzählte Paul Lechner in Versform, aber ohne einheitliches Reimschema, was zur natürlichen Wiedergabe beitrug. Ganz genau konnte er so auch das Gedicht über den "Spazierganz zu zweit" vortragen oder das über den "Liebesbriefschreiber", dem der Kartenzusteller bei der Angebeteten jedoch zuvorkam. Das "Eintagsfliegenliebe-Gedicht" erheiterte die Besucher, die kurz darauf in Lechners Verliebtheit zu seinem "Mattsee, mein Heimat, wie bist du so schön" eintauchen durften. "Nimms Blüml und mi noch dazu", sangen Maria und Alis Mösl in bestechender Harmonie.

Träume und Wünsche wurden in Gedichte gepackt oder gesungen, Liebesschwüre an die Heimat und die Partner, es wurde philosophiert und gejodelt und schon war der Herbst gekommen, mit ihm Gedichte über die Erdäpfel im Keller oder das Lied über das Ende der Almzeit. "Da schließt sich der Kreis, der Mensch wird ruhiger und leis", sagte Paul Lechner. Nach einem begeisterten Applaus versprachen die Akteure des Abends: "Wir kommen ganz gwiss wieder zsamm!".