Bühl geht unter die Klimagourmets Bühl (marv) - Auf den ersten Blick kommt die Ausstellung "Klimagourmet" im Foyer des Schwarzwaldbads eher etwas unscheinbar daher. Zwischen Vitrinen von Vereinspokalen, Bistro, Kasse und Eingangsbereich wirken die einzelnen Stationen beinahe etwas deplatziert. Auf den zweiten Blick offenbart die Schau aber einige interessante Fakten über "die Auswirkungen unserer Ernährungsgewohnheiten auf Klima und Artenvielfalt", wie Beate Link von der Stadt bei einem Rundgang erklärt. Oberbürgermeister Hubert Schnurr kommentierte die Ausstellung am Mittwochnachmittag vor etwa 25 Besuchern mit den Worten: "Es bietet sich an, wenn man gerade Kalorien verbraucht hat, sich zu überlegen, wie man diese wieder zu sich nehmen kann."



Link, die die Stationen vorstellte, begründete den ungewöhnlichen Ausstellungsort damit, dass man das Thema zu den Menschen bringen möchte. Sie findet, dass die Stationen ideal seien, um Wartezeiten zu überbrücken. Laut OB Schnurr haben bereits 25 Schulklassen, also etwa 500 Heranwachsende, Interesse an einem Besuch bekundet.



"Klimagourmet" bildet den Abschluss einer fünfteiligen Veranstaltungsreihe der Stadt. Ziel sei es, Handlungsspielräume für eine klimafreundliche Ernährung aufzuzeigen und den Besuchern Empfehlungen beispielsweise in Form von Rezepten mit auf den Weg zu geben. Dies geschieht, anders als manch einer vielleicht erwarten würde, ohne erhobenen Zeigefinger, sondern spielerisch. Elf der zwölf Stationen - Bühl hat die Wanderausstellung der Stadt Frankfurt getreu dem Jahresmotto der Zwetschgenstadt "Meine Welt - Deine Welt - Eine Welt" um eine Vitrine mit Fair-Trade-Produkten ergänzt - sind interaktiv konzipiert. Das bedeutet, man kann und soll die Ausstellungsstücke anfassen, öffnen, hochheben, wiegen oder miteinander vergleichen. Das ist die große Stärke der Schau, die vom Nationalkomitee der Vereinten Nationen im Rahmen des Unesco-Weltaktionsprogramms "Bildung für nachhaltige Entwicklung" ausgezeichnet wurde. Die Station "Ver(sch)wendbar" macht beispielsweise deutlich, wie viel Lebensmittel pro Jahr in Deutschland weggeworfen werden (elf Millionen Tonnen). Dort stehen fünf bunte Miniatur-Mülltonnen. Jede symbolisiert einen Bereich: Erzeugung, Lebensmittelindustrie, Handel, Großverbraucher und Privathaushalte. Alle Tonnen sind im Innern mit Fakten versehen und einem Gewicht beschwert. Die rote - sie symbolisiert die deutschen Privathaushalte - ist die schwerste. Sie steht für die 6,7 Millionen Tonnen Nahrungsmittel, die die Konsumenten jährlich in den Müll werfen. Als Gründe hierfür werden beispielsweise Fehlkäufe, mangelnde Wertschätzung von Lebensmitteln und falsche Aufbewahrung genannt. Allgemein empfehlen die Frankfurter Initiatoren, frische, regionale und saisonale Lebensmittel beim Kochen zu verwenden und zumindest ein bis zwei mal wöchentlich auf Fleisch zu verzichten. Die Stadt um die zuständige Biologin Link hofft, dass Besucher etwas von der Ausstellung mitnehmen. Zum Beispiel einen Flyer mit nachhaltigen Rezepten, die Motivation etwas zu ändern, oder die Radwanderkarte "Hofladentour", die einen Ausflug auf zwei Rädern mit regionalen Nahrungsmitteln verbindet.

