Engpässe in allen Preissegmenten

Peter Hirn (SPD) brachte die Malaise bündig auf den Punkt: "Wir haben Engpässe in allen Preisbereichen." Deshalb müsse sich die Stadt des Instruments des "Zwischenerwerbs" bedienen, "damit die Preise stabil bleiben". Die Schließung von Baulücken müsse allerdings Priorität haben.

Karl Ehinger (FW) bezeichnete es als Binsenweisheit, "dass wir einen Wohnungsmangel haben, der zu hohen Mietpreisen führt". Sein Plädoyer: "Wir müssen bezahlbaren Wohnraum schaffen." Die Wohnungsbedarfsprognose verschaffe dazu einen umfassenden Überblick, mehr aber auch nicht, weil sie auf Schätzungen basiere. Nach Auffassung der Freien Wähler müsse verstärkt mit Neubauten nachgebessert und Baulücken geschlossen werden. Die Eigentümer unbebauter Grundstücke und leerstehender Wohnungen sollten auf ihre gesellschaftspolitische Verantwortung hingewiesen werden. Erst zum Schluss sollte man "an die Fläche gehen", weil versiegeltes Gelände nur schwerlich zurückzugewinnen sei.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr meinte dazu: "An Baulücken kommen wir nur schwer ran", und ein Bebauungsplanverfahren dauere nun mal zwischen zwei und drei Jahren.

Hubert Oberle (CDU) glaubte folgenden Trend feststellen zu können: "Je kleiner der Haushalt, desto größer die Wohnraumflächen." Auch die Mitarbeiter der global tätigen Firmen würden Nachfragedruck generieren. Und er benannte die Gefahren: "Das untere Segment der Bevölkerung muss mit höheren Mieten rechnen und droht in die Sozialhilfe abzurutschen, was dann die Allgemeinheit zu tragen hat."

Walter Seifermann (GAL) sprach von einem "klassischen Konflikt" zwischen Umwelt, Naturschutz und den sozialen Belangen. Die Herausforderung müsse im Einvernehmen mit umliegenden Gemeinden angegangen und weiterer Geländeverbrauch minimiert werden, weil er nicht mehr rückgängig zu machen sei. Einen Schwerpunkt möchte der GAL-Mann auf dem sozialen Wohnungsbau gesetzt sehen. Im nächsten Flächennutzungsplan 2020/21 müsse deshalb ein neuer Suchlauf gestartet werden.

Der OB erinnerte an die Aufstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts Anfang der 90er Jahre, und auch der Klimopass gebe Antworten auf den Grünanteil in der Stadt.

Lutz Jäckel (FDP) mahnte ein "professionelles Flächenmanagement" an. Um adäquate Angebote für alle Zielgruppen zu bekommen, empfahl er die Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen und Baugenossenschaften.

Barbara Becker (SPD) meinte: "Der Satz, Wohnraum muss bezahlbar sein, ist keine Leerformel". Maximal 40 Prozent des Nettoeinkommens könnten für eine Wohnungsmiete zur Verfügung stehen. Was fehle, seien Wohnungen bei Mieten zwischen 800 und 900 Euro. Sie empfahl aber auch, künftig an "manchen Stellen" mehr Geschosse zu genehmigen, was Hubert Schnurr mit dem Praxistest in Vimbuch (Logistiklager für UHU) oder jüngst mit dem Bebauungsplan Südliche Hauptstraße relativierte: "Wir stoßen überall an unsere Grenzen." Außerdem gelte es, dass sich hohe Gebäude an das Stadtbild anzupassen haben.

Ulrich Nagel (SPD) rief nach der politischen Feuerwehr: "Es brennt in Bühl." Der Markt könne bei weitem nicht die Nachfrage decken. Hingegen würden Wohnungs- oder Immobilieninteressenten in den umliegenden Gemeinden für jeden Geldbeutel etwas finden. In Bühl aber müsse neues Bauland auf den Markt.