Maximale Information auf engem Raum Von Marvin Lauser



Bühl - Parkplätze gab es keine mehr - so voll war es bei der fünften Ausgabe des Studieninformationstags an der Gewerbeschule (GWS). Erstmals war dieser auch an Oberstufenschüler der Elly-Heuss-Knapp-Schule, der Handelslehranstalt (HLA) und des Windeck-Gymnasiums gerichtet. 350 bis 400 Schüler, so schätzen die Organisatorinnen Ingrid Armbruster und Tanja Linden, haben sich gestern über Studiengänge und Zukunftsperspektiven in unterschiedlichen Branchen informiert. "Mit neun Messeständen haben wir angefangen, heute waren es 21", erklärt Armbruster, die Initiatorin der Veranstaltung. Ihr Kollege Jürgen Bell ergänzt: "Von anfangs drei Hochschulen - die Hochschulen in Karlsruhe und Offenburg sowie das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - haben wir uns auf mittlerweile neun gesteigert." Dass dieses Angebot angenommen wird, beweist die große Anzahl an Schülern an den Ständen der Universitäten.



Vertreten sind erstmals auch die Universitäten aus Hohenheim und Konstanz. Katrin Renschler von der Studienberatung in Hohenheim ist begeistert von der Bühler Veranstaltung: "Ich finde die Organisation fantastisch und die Schüler sind sehr interessiert".



Drei Vorträge muss jeder Teilnehmer am Informationstag anhören, welche ist jedem Schüler selbst überlassen. Schulleiter Martin Schilli nennt den Studieninformationstag "eine geschickte Möglichkeit, um den Schülern auf engem Raum maximale Information zu liefern". Da am kommenden Mittwoch, 21. November, die Universitäten und Hochschulen des Landes zu einem Tag der offenen Tür einladen, "können sich die Schüler", so Schilli, "einen Eindruck von den Studienangeboten der einzelnen Einrichtungen machen und nächste Woche dann gezielt ihre favorisierte Hochschule ansteuern".



So wie Laura Köninger und Sophie Liebmann, beide gehen in die zwölfte Klasse der HLA, die vor der Veranstaltung "einen groben Plan, aber noch keinen festen Berufswunsch" hatten. Die beiden haben sich am Stand des Finanzamts Baden-Baden über den Studiengang Bachelor of Laws informiert und gleich ihre Kontaktinformationen für ein Praktikum am Stand hinterlassen. Außerdem haben sich die jungen Frauen am Stand eines Karlsruher Technologie-Unternehmens umgeschaut und sich mit Verena Köhler von der Deutschen Flugsicherung über das duale Studium unterhalten.



Ebenfalls ein Novum war der "Discover Industry"-Informationstruck, der auf dem Schulhof parkte. Bereits am Donnerstag hatten Berufsschulklassen der GWS Gelegenheit, die verschiedenen Stationen des von der Baden-Württemberg-Stiftung, Südwest-Metall und der Bundesagentur für Arbeit geförderten Mobils zu testen.



"Wir wollen jüngere Schüler an die sogenannten MINT-Fächer, also mit naturwissenschaftlich-mathematischem Schwerpunkt, heranführen und älteren Schülern moderne Berufsfelder näherbringen", erklärt die Biologin Judith Flurer. Die Schüler konnten einen 3D-Scanner bedienen, einen automatischen Roboter programmieren oder die "Fertigung der Zukunft" mit Hilfe eines Modells erleben, bei dem man mit einem Smartphone eine Logikschaltung konfiguriert. Morgen lädt die GWS von 11 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür.

