Vorbild für junge Menschen in Bühler Vereinen

Das Damen-Team schaffte in der vergangenen Saison den Aufstieg in die dritte Handball-Bundesliga. In der jetzigen Saison behauptet sich das Team von Arnold Manz, Kevin Bauer und Uli Droll erfolgreich. In der erfolgreichen Damenmannschaft spielen Sarah Daul, Celine Baier, Stephanie Elies, Laetita Quist, Fitore Aliu, Sara Hildebrand, Franziska Manz, Nathalie Droll, Anna Bönte, Kathrin Gerspach Verena Keller, Miriam Federau, Svenja Wunsch, Anina Hodapp, Simone Falk, Mareike Irtenkauf, Karen Klöpfer, Karla Höhne und Tina Tessari.

Jenny Dahlström von der Taekwondo-Schule Olymp war 2018 in Folge Weltmeisterin im Kickboxen (Kategorie Pointfighting bis 65 Kilogramm). Außerdem ist sie deutsche Kampfkunstmeisterin 2018. Mit der deutschen Nationalmannschaft belegte sie den dritten Platz bei der WM in Athen. Ihr Trainer ist Stefan Huber, der unter anderem den ersten Platz bei den offenen Kampfkunst-Europameisterschaften erzielte.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr gratulierte den erfolgreichen Sportlern: "Mit Ihren Leistungen und mit Ihrem sympathischen Auftreten auf den großen Wettkämpfen haben sie nicht nur ihren Sport und ihre Vereine, sondern auch unsere Stadt würdig vertreten", lobte Schnurr. Er sprach von einer Gemeinschaftsleistung von engagierten Trainern, Betreuern, Vereinsverantwortlichen, Sponsoren und Eltern der jugendlichen Sportler. Schnurr kündigte für das kommende Jahr neue sportliche Großveranstaltungen an, die das Programm mit hochkarätigen Sportevents zusätzlich ergänzen werden. Dazu zählen das internationale Basketballturnier, das internationale Baseballturner, die deutschen Meisterschaften im Volleyball (U20) sowie die deutschen Seniorenmeisterschaften im Kunstturnen.

Der Vorsitzende des Bühler Sportausschuss, Jörg Woytal, nannte die Leistungssportler ein Aushängeschild und Vorbilder für die vielen jungen Menschen in den Bühler Vereinen. Er nannte eine Zahl von zirka 10 730 Personen, die in 34 Bühler Vereinen Sport treiben. Darunter seien mehr als 3 300 Jugendliche.

Die Sportlerehrung war eingebettet in ein unterhaltsames Rahmenprogramm, bestehend aus spektakulären Vorführungen der Taekwondo-Schule Olymp und flotten Tanzdarbietungen des Turniertanzclubs Bühl. Das Pop-Ensemble der Musikschule "Four and a half" bestritt den musikalischen Part.

