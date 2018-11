"Schwärzester" Blueser nördlich von Hamburg

Wahrscheinlich ist Tim Lothar auch der "schwärzeste" Blueser nördlich von Hamburg, denn erdig ist sein Sound, ganz nah am Delta-Blues orientiert, der eher am Mississippi angesiedelt ist als an der Bühlot. Aber im Schütte-Keller fühlt sich der dänische Gitarrist, Liedermacher und Sänger sichtlich wohl und beglückt seine Zuhörer nicht zuletzt auch mit seinen Singer-Songwriter-Qualitäten. Wenn er das wohl Wichtigste im Leben besingt, die Liebe, dann trumpft er doppelt auf. Für nordische Verhältnisse ist Tim Lothar fast schon ein Energiebündel, seine rhythmische Beinarbeit ersetzt glatt einen Perkussions-Kollegen. Witzig wie er ist, berichtet der Däne von der vergeblichen Suche nach einem Auftrittsort namens Gundelfingen.

Nun gut, Bühl hat er problemlos gefunden, schließlich war er auf Einladung von Rüdiger Schmitt schon mal vor drei Jahren zu Gast. Während draußen merklich der Winter einsetzt, lässt Tim Lothar die Sonne über weite Landschaften des Mississippi-Deltas aufgehen. Kein bisschen zimperlich geht er dabei mit seiner akustischen Gitarre um, ebenso wie der Troubadour selbst, ist sie schon weit gereist und sieht demnach etwas ramponiert aus. Von Song zu Song toppt sich Tim Lothar. "Hope, you enjoy this show" meint er süffisant, ja, da hat er recht, denn sein Auftritt ist beglückend und zeigt seine famosen Qualitäten sowohl als Gitarrist wie als Sänger.

Der Zugriff auf die Ursprünge des Blues gelingt diesem Nordmann vorzüglich. Neben seinen Eigengewächsen holt Lothar uralte Songs aus der langen Blues-Geschichte aus der Versenkung, haucht ihnen neues Leben ein, eine Prise Country darf da nicht fehlen. Der Mojo Blues Bar in Kobenhavn, dem einzigen Blues-Club seines Landes, widmet Tim Lothar einen Song, und unvermittelt werden Erinnerungen an den großen B.B. King geweckt. Dass der Däne mit seinen Liedern einiges zu erzählen hat, wird deutlich, wenn er von seinen vielen Reisen spricht. "25 Places" betitelt er ein Stück, was exakt die Anzahl seiner bisherigen Wohnorte abbildet, das tönende Ergebnis seiner Odyssee.

Lothar arbeitet viel mit Bottleneck-Technik, was natürlich dem Ursprung seiner Tonwelten ganz nahe kommt. Dies alles geht einher mit seinem untrüglichen Gespür für dynamische Entwicklungen - damit bleibt der Blues erfrischend jung und aufregend. Dass ausgerechnet dieser Däne den deutschen Blues Award 2014 erhielt und auch von einem führenden Fachmagazin in den höchsten Tönen gelobt wird, ist so außergewöhnlich wie der Auftritt von Tim Lothar. Eine Gitarre, eine außerordentliche, starke Stimme und sehr persönliche, eigene Songs in einer Intensität, die atemlos macht - damit packt Tim Lothar sein Publikum. Und reist wieder ab mit dem kleinen Gepäck. Keine Frage - der Mann lebt den Blues, jede Menge Zugaben gibt er als Reisegepäck noch mit auf den Weg.