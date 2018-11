Ganz schön alt, aber ganz schön lebendig

Ein schöneres Kompliment und eine bessere Zusammenfassung kann es eigentlich nicht geben. Beeindruckt hatten den heutigen Familienvater insbesondere die lebendige Atmosphäre und das spürbare Miteinander von Lehrern, Schülern und Eltern.

Den jüngsten Windeckern oblag es, den Festakt mit dem "Windeck-Song" zu eröffnen. Angesichts des Besuchs so vieler ehemaliger Schüler und Lehrer stand Rektorin Andrea Körner die Freude ins Gesicht geschrieben. Bereits in den vielen Telefonaten und Mails vor dem Jubiläum mit Ehemaligen habe sie gespürt, dass "nicht nur die heutigen Schüler, offene, sehr nette und besondere Menschen sind". Viele Ex-Schüler würden sich heute noch mit ihrem Windeck verbunden fühlen. Ebenso ergehe es einstigen Lehrkräften. "Sie trugen und tragen entscheidend zum Ruf der Schule bei", wandte sich Körner an ihre Kollegen.

Wie entscheidend Lehrer tatsächlich ihre Schützlinge prägen, zeigte sich bei Rüdiger Barths "Festrede" ebenso wie bei drei Gesprächsrunden. Die Lehrer Sven Lembke und Mario Seiler führten als wortgewandtes Duo durch den Abend und verführten die Gäste auf dem Podium zu "Nähkästchen-Plaudereien".

So packte Oberbürgermeister Hubert Schnurr seinen historischen Rechenschieber aus, mit dem er sein Abitur bewerkstelligte, während Anja Bauer, Abteilungsleiterin im Regierungspräsidium Karlsruhe und ehemalige Windeck-Schülerin, erzählte, dass ihr der Physiklehrer zum bestandenen Abitur einen Kaktus geschenkt habe. Sie plädierte für den Dialog zwischen Schülern und Schülern, um zu erfahren, was diese wollen. Fördervereinsvorsitzende Claudia Wendenburg erinnerte sich an die wertvollen Austausche mit Melrose oder auch an strapaziöse Märsche durch Rom. Sie schätzte wie auch Elternbeiratsvorsitzender Dirk Striebel die außerunterrichtlichen Angebote. Den Mehrwert von AGs oder der SMV sprachen die Schülersprecherinnen Noreen Tausend und Janina Widmann an, die sich trotz dickem "Schulplaner" offensichtlich wohl am Gymnasium fühlen.

Er bezeichnet sich mittlerweile selbst als "Geschichtenerzähler": Rüdiger Barth, der 1991 sein Abitur am Windeck-Gymnasium absolvierte, Zeitgeschichte studierte, in der Chefredaktion des "Stern" arbeitete und sich heute insbesondere der Wissensvermittlung widmet. Zur aktuellen Schulpolitik könne er nichts sagen, schließlich wohne er zudem mittlerweile in Hamburg wo das Schulniveau in etwa so hoch sein solle wie der Meeresspiegel. Aber was prägt fürs Leben? Ganz sicher neben Eltern und Genen die Schule, das Windeck-Gymnasium. Seine Generation, die 1991 Abitur machte, sei geprägt gewesen von der Öffnung der Grenzen - "auch die in den Köpfen". Doch bevor Barth in der Geschichte hängenblieb, schweifte sein Blick zu den ehemaligen Lehrern: "Gute Lehrer entzünden eine Flamme, die nicht mehr verlöscht und gute Lehrer setzen Keime, die langsam wachsen und erst viel später reifen." Er habe einige solcher Lehrer gehabt, denen er bis heute dafür dankbar sei. Die Flamme für Volleyball brenne noch immer. Barth erinnerte aber auch an kleine Gesten, die bei ihm nachwirkten. Etwa die Großherzigkeit und Einsicht, dass "wir alle nur Menschen sind". Er habe Lehrer gehabt, die ihn lehrten, an Träume zu glauben, Wörter präzise zu setzen und Geschichten mit Seele zu erkennen. Eben eine solche gab es an diesem Abend auch für die vielen Besucher von Storyteller Rüdiger Barth, einem von tausenden Abiturienten in 125 Jahren Windeck-Geschichte.