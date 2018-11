Stadtverband vollzieht Generationswechsel

In seinem Rechenschaftsbericht hatte der Vorsitzende Gerhard Meier, der für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stand, zuvor auf die zurückliegenden zwei Jahre seit der vergangenen Mitgliederversammlung geblickt. Anschließend folgte der Bericht der Kassiererin Ulrike Riedinger. Laut ihren Ausführungen verfügt die CDU Lichtenau über einen soliden Kassenbestand.

Bei den Wahlen legte Meier, mehr als elf Jahre Vorsitzender des Stadtverbands, das Amt in jüngere Hände - in die von Daniel Stöß. Der 28-Jährige warb dafür, sich wieder stärker in den Stadtverband einzubringen und neue Ideen und Anregung zu liefern, um gemeinsam mit den Bürgern an der förderlichen Entwicklung der Stadt Lichtenau mitzuwirken. Stellvertreterin wurde die bisherige Schriftführerin Birgit Reinhard, die somit beide Ämter in Personalunion ausübt. Kassiererin Ulrike Riedinger und die Internetbeauftragte Simone Kohler wurden beide in ihren Ämtern bestätigt. Für die Überprüfung der Kassenführung werden weiterhin Werner Schell und Nicole Schmidt zuständig sein. Als Beisitzer wurden Martin Bertsch, Karl-Heinz Geißler, Ulrich Klose, Martin Korff und Uwe Müller bestätig. Neu im Amt des Beisitzers ist der bisherige Vorsitzende Gerhard Meier.

Bei der anschließenden Ehrung wurden in Abwesenheit Martin und Rolf Bertsch für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der CDU ausgezeichnet. Ehrennadel und Urkunde werden vom bisherigen Vorsitzenden Gerhard Meier und seinem Nachfolger Daniel Stöß überbracht.

Als Gast an der Versammlung nahm der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Wald teil. In seinem Bericht über die Landespolitik ging er auf aktuelle Themen wie eine generationsgerechte Haushalts- und Finanzpolitik, den Breitbandausbau und die Digitalisierung sowie die Wohnraumförderung ein. Leitmotive für verantwortungsbewusstes Handeln seien Generationsgerechtigkeit, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit.

Es dürfe nicht auf Kosten der kommenden Generation gelebt werden. Aus diesem Grund solle auch die Schuldenbremse in der Landesverfassung verankert werden. Anschließend nahm Wald noch ausführlich zur Situation der CDU nach der Landtagswahl in Hessen Stellung. Er bedankte sich in seinem Schlusswort für das Engagement des Stadtverbands auch über die Grenzen von Lichtenau hinaus.