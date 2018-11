Zwei Amerikaner in Ottersweier

O ttersweier - Der in Bühl geborene Musiker Thomm Jutz ist 15 Jahre nach seinem gewagten Sprung in das kalte Wasser der Musikhauptstadt Nashville inzwischen eine Größe in der amerikanischen Bluegrass- und Songwriterszene. Das bedeutet aber nicht, dass er seine ehemalige Heimat vergessen hat.

Bei jedem Aufenthalt in Deutschland plant er einen Abstecher in die Zwetschgenstadt ein, um die Familie zu sehen. Dabei wird er auch immer musikalisch aktiv. Sei es zu einem Auftritt beim inzwischen äußerst populären Bluegrass- Festival oder wie am Sonntag zu zwei Konzerten im Kinderhaus "Maria Montessori" in Ottersweier. Es wird von seiner Schwester Michaela Jutz geleitet und der Verein freut sich immer über die als Benefizveranstaltung durchgeführten Konzerte.

Mitgebracht hat Thomm Jutz seinen Freund Eric Brace. Zusammen mit ihm und dem in der amerikanischen Szene sehr populären Peter Cooper hat er inzwischen einige erfolgreiche CDs veröffentlicht. Neben dem Komponieren und Texten für bekannte Countrystars ist das auch das Feld, auf dem sich Jutz offensichtlich sehr wohl fühlt. Hier kann er seiner alten Liebe zur amerikanischen Rootsmusic (Americana) und dem Folkgenre einen eigenen Ausdruck geben.

Mit seinem stilistisch umfangreich ausgeprägten Gitarrenspiel drängt er sich dabei nie in den Vordergrund. Egal, ob mit dem Plektrum im Flatpicking oder beim Zupfen mit Daumen und Fingern - er verpasst seiner technisch sehr versierten Artikulation auf den Saiten immer eine der Stimmung des Songs entsprechende Dynamik. Aus seiner klassischen Ausbildung stammend, streut er immer mal wieder Arpeggios oder Flageoletttöne ein, die die musikalische Darbietung nie eintönig werden lassen.

Jutz spielt eine stark bearbeitete Version des bekannten irischen Volkslieds I'm A Pilgrim oder zeigt mit seinem TJ-Reel, einem bearbeiteten schottischen Volkstanz, dass er auch Gas geben kann. Eric Brace ist auf der Gitarre ein ausgezeichneter Begleiter, der immer wieder Harmonien und Bassläufe einstreut. Dazu hat er die Rolle des Moderators übernommen.

Die Gäste hören traditionelle Geschichten von irischen Einwanderern, die sofort nach ihrer Ankunft in Amerika in den Bürgerkrieg müssen oder Thomm Jutz erzählt musikalisch aufbereitet, wie ihm ein Obdachloser eine kostenlose Straßenzeitung für zwei Doller verkauft hat und er dies mit dem Versuch, sich in dessen Situation zu versetzen, aufarbeitete.

Als Eric Brace bemerkt, dass sich unter den Gästen ein Musiker aus dem Elsass befindet, hat er sofort eine gelungene Überraschung parat. Er spielt auf der Gitarre eine jazzig angehauchte Begleitung und singt dazu den ersten Vers aus dem Chanson "Venez donc chez moi". Auch damit bestätigt sich wieder, dass die beiden keine Fundamentalisten im Bereich Bluegrass sind, sondern offen für traditionelle Musik mit Wurzeln in Europa oder den USA. So hat Eric Brace unter dem Titel Cartes Postales 2017 eine CD mit französischen Chansons aufgenommen. Im Programm ist auch der Titelsong einer CD, die Peter Cooper und Thomm Jutz aus den erzählten Geschichten der inzwischen 93-jährigen Bluegrass-Legende Mac Wiseman produziert haben. Das titelgebende Stück I Sang The Song erzählt die Geschichte des jungen Mannes vom Land, der es bis in die Ruhmeshallen des Bluegrass und der Countrymusic gebracht hat. Dabei werden aber nicht Wisemans Hits gecovert, sondern Jutz und Cooper haben aus vielen Geschichten, die er ihnen aus seinem Leben erzählte, jeweils neue Songs gemacht.