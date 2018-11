Forstbezirk Bühl schafft "Lücken für Küken"

Auf dem Hochkopf gibt es Moorrandwälder, Grinden- und Hochmoorflächen, erklärt Manfred Ruf, Fachgruppenleiter des Gesamtforstbetriebs der Stadt Bühl. Das Areal habe "hohes ökologisches Lebensraumpotenzial", gibt Philip Holderried von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) an. Auf einer Fläche von 150 Hektar werden seit einer Woche an verschiedenen Stellen Fluchtmöglichkeiten und Freiflächen, mit 30 bis 50 Metern Durchmesser, für die gerne in Bodennähe fliegenden Vögel geschaffen. Für eine Lücke mit 30 Metern Durchmesser benötigten drei Waldarbeiter etwa 30 bis 50 Arbeitstunden. Dem Auerwild fehle es in der regulären Waldwirtschaft an Licht, erklärt Ruf: "Der Gegensatz zwischen Licht und dicht (dichte Bewaldung, Anm. d. Red.) ist optimal für das Auerwild." Das Projekt "Lücken für Auerhuhnküken im Privat- oder Kommunalwald" (PKW), wie es vollständig heißt, will die Freiflächenkampagne des Landesbetriebs Forst BW über den Landeswald hinaus auf alle Waldbesitzarten ausweiten (wir berichteten).

"LüfüKü im PKW", wie Holderried das Projekt nennt, wird vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg über das "Sonderprogramm zur Erhaltung der biologischen Vielfalt" finanziert und von der FVA wissenschaftlich betreut und koordiniert. Das Sonderprogramm verfügt insgesamt über 36 Millionen Euro, ein Bruchteil dessen geht an das in diesem Jahr angelaufene Pilotprojekt "Lücken für Küken". Ansprechpartner für Kommunen und private Waldbesitzer in der Region ist der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. In Zukunft - wenn das Projekt über 2019 hinaus fortgesetzt wird - sei zusätzlich eine Art "Auerhahn-Agentur" als Koordinationsstelle für Waldbesitzer geplant. Kay Karius, Bezirksleiter Bühl im Kreisforstamt Rastatt, betont, dass sich "Projekte wie dieses in Zukunft verstetigen müssen". Ruf ergänzt: "Je mehr Pflegeprogramme es gibt, desto besser ist es aus kommunaler Sicht."

"Ziel sei es", so Holderried, nach der Evaluierung des Pilotprojekts "ein faires und funktionsfähiges Förderkonzept mit eigenem Maßnahmenkatalog" zu erstellen. Im Moment nutze noch kein privater Waldbesitzer die Fördermaßnahme. In Zukunft, also nach der Evaluation, wolle man über Ausgleichszahlungen Anreize schaffen, erklärt Holderried.

Die aktuelle Biotop-Pflegemaßnahme fördere das Auerwild, betont Revierleiter Ruf, und komme auch anderen Arten zu Gute, da Auerwild eine sogenannte Schirmart sei. Durch die Landschaftspflege können sich zum Beispiel Heidelbeeren weiter verbreiten, die "absolute Hauptnahrungsquelle für das Auerwild", wie Ruf und Holderried betonen.

Ganz wichtig war es Revierleiter Ruf - bei einer Vor-Ort-Begehung - zu betonen, dass sein neunköpfiges Team keine Flächen befährt. "Wir nutzen nur existierende Waldwege und legen den Rest zu Fuß zurück." Bezirksleiter Karius betont: "Wir brauchen diese nachhaltige Biotop-Pflege, um das Auerwild hierzubehalten."