Schneesturm selbst bei wolkenlosem Himmel

Bühl/Schwarzwaldhochstraße (gero ) - Die Wetterphänomene gehen auch zum Finale eines in vielerlei Hinsicht historischen Jahres munter weiter. Am 11.11. tanzten die Bühler Fastnachter bei milden 20 Grad noch um den restaurierten und neu installierten Narrenbrunnen, und acht Tage später läuft auf Unterstmatt und am Seibelseckle die Schneeproduktion auf Hochtouren. Nicht genug damit: Bereits morgen am Buß- und Bettag nimmt die Kunsteisbahn Wiedenfelsen ihren Betrieb auf. So ansatzlos nahe kamen sich Sommer/Herbst und Winter noch nie.



Am ungeduldigsten erwiesen sich einmal mehr die Waldgenossen aus Seebach, Am 8. April, sinnigerweise am Weißen Sonntag, hatten sie die Saison 2017/18 eingetütet, Zwar lag immer noch reichlich Schnee auf der Piste, im Tal aber saßen die Menschen in den Eiscafés und die Natur hatte bereits die Frühjahrskollektion angelegt. Da steht niemandem mehr der Kopf nach Brettelhupferfeeling, Jagertee oder Schneeballschlachten. Die Bilanz las sich ohnehin makellos: Die 119 Lifttage bedeuteten ein Allzeithoch bei Schneehöhen von bis zu 130 Zentimetern auf dem Hang. Nun also wieder Wasser marsch! Seit Sonntag kurz nach Mitternacht haben Betriebsleiter Markus Huber und seine Schneimeister sechs sogenannte Schneekanonen in Stellung gebracht. Das Wasser aus dem Mummelsee wird unter hohem Druck durch die Kränze von sechs Propellermaschinen gejagt. Jede von ihnen produziert bei mäßigem Frost von minus drei bis minus fünf Grad rund 15 Kubikmeter Schnee pro Stunde, im Idealfall bei zweistelligen Minusgraden und einer Luftfeuchtigkeit von unter 60 Prozent und weniger könnte sogar die dreifache Ausbeute herausspringen. Mit einem Saisonopening noch diese Woche rechnet Huber indes nicht. Naturschnee ist weit und breit nicht in Sicht, und auch dem Höhentief bei scharfer östlicher Strömung geht langsam die Puste aus. "Wir müssen abwarten, wie sich das Wetter entwickelt, dann sehen wir weiter", macht sich der oberste Waldgenosse keinen Stress. Der Start in die vergangene Saison erfolgte am 29. November, allerdings unter tatkräftiger Mithilfe einer bestens gelaunten Frau namens Holle. Eine neue Ära beginnt derweil auf Unterstmatt. Nach dem Spatenstich am 21. August 2017 steht erstmals der neue Speichersee zur Verfügung. Das Fassungsvermögen von über 7000 Kubikmeter Wasser ermöglichte es, den Maschinenpark auf sechs Propellerexemplare aufzurüsten. Sie sollen innerhalb von 72 Stunden selbst eine komplett grün-braune Wiese wintersporttauglich machen. Gespeist wird der Speichersee aus der Hochkopf- und Hundsbachquelle. Letztere stand bislang allein für die Beschneiung mit zwei Maschinen zur Verfügung, nach dem Hitze- und Trockenjahr gibt es hier momentan nicht mehr viel anzuzapfen. Liftbetreiber und Schliffkopf-Hotelier Heiko Fahrner versteht deshalb die aktuelle technische Powder-Produktion eher als Test- und Probelauf. Er wie auch Markus Huber können nur hoffen, dass der Winter so kalt wird, wie der Sommer heiß war. Und wenn dann endlich auch mal ein Tief vorbeischaut, ist die Saison gerettet. Auf der Kunsteisbahn am Wiedenfelsen sind die Vorbereitungen weitgehend abgeschlossen. Seit Mittwoch vergangener Woche wird die Arena unterhalb des ehemaligen Steinbruchs geflutet, die Kühlaggregate laufen auf Hochtouren. Betriebsleiter Mike Sator und Andreas Blügel haben in den Abend- und Nachtstunden alle Hände voll zu tun, damit der Startschuss für den ersten Wintersporttag im Nordschwarzwald morgen um 13 Uhr auch klappt. Zur Verfügung steht eine 1800 Quadratmeter große Eisfläche und für Eisstockschützen weitere überdachte 120 Quadratmeter. Die Stadt Bühl als Geländeeigentümerin und Eisbahnbetreiber Axel Sator haben in diesen Tagen den Pachtvertrag um weitere zehn Jahre verlängert und damit Planungssicherheit geschaffen. Die Eislauffreunde kommen von Mittwoch bis Freitag zwischen 13 und 18 Uhr, samstags sowie an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr auf ihre Kosten. Montag und Dienstag ist Ruhetag.

