Partnerschaftliche Bande enger geknüpft

Das "Colegio Fe y Alegría 37" ist eine staatliche Schule mit kirchlicher Trägerschaft. Sie liegt im Stadtteil San Juan de Lurigancho, mit einer Million Einwohnern einer der ärmsten Bezirke Limas. Die Schule besuchen rund 1 400 Schüler. Kindergarten und Sekundarbereich werden am Vormittag unterrichtet, die Grundschulkinder am Nachmittag. Es gibt mehrere Förderklassen für Kinder mit Behinderungen. In den vergangenen beiden Jahren erhielten die Kinder und Jugendlichen entweder eine handwerkliche, informationstechnische oder hauswirtschaftliche Grundbildung. Die Kinder, die zu Hause nichts zu essen bekommen, werden in der Schulmensa verpflegt.

Durch die Verbindung zum Referat Weltkirche im Ordinariat Freiburg war vor zwei Jahren der Kontakt mit der Realschule Rheinmünster hergestellt worden. Von Anfang an standen als prägende Inhalte der Partnerschaft der persönliche Austausch und das voneinander Lernen im Vordergrund. Die Beziehungen sollten von Verantwortung, Ehrfurcht, Fairness, Gerechtigkeit, Toleranz und Solidarität geprägt sein.

Eine Partnerschaft zwischen Schulen muss von vielen getragen werden. Das Kollegium der Realschule Rheinmünster hatte nach reiflicher Überlegung für die Partnerschaft gestimmt. Der Elternbeirat und die Schulkonferenz schlossen sich dem Votum an. Somit stehen alle wichtigen Gremien der Realschule Rheinmünster hinter diesem Projekt.

Im Februar 2017 übernahmen die Vinzentinerinnen aus Hildesheim die kirchliche Trägerschaft der Schule "Fe y Alegría 37" und gründeten dort einen neuen Konvent mit vier Schwestern.

Um persönliche Kontakte zu knüpfen, hatte sich die kleine Delegation aus Rheinmünster auf den Weg gemacht, die Partnerschule kennenzulernen. Am ersten Schultag wurden die Gäste aus Deutschland mit einer zweistündigen Feier empfangen. Es wurde getanzt, gesungen, die Partnerschaftsflagge gehisst und Reden gehalten. Ganz selbstverständlich waren auch die Förderklassen mit dabei. Danach folgte eine ausführliche Schulbesichtigung durch alle Klassenzimmer, Fachräume, Mensa und Kapelle. Viele Klassen hatten speziell für die Gäste aus Deutschland ihre Zimmer geschmückt und Präsentationen vorgeführt.

In mehrtägigen Arbeitsrunden wurde ein zukunftsfähiges Konzept mit den Schülern der Perukommission, den Elternvertretern, der Schulleitung und der Delegation der Vinzentinerinnen aus Hildesheim erarbeitet. Martin Schwark, aus Hildesheim, der Peru-Referent der Vinzentinerinnen, koordinierte die Workshops. Unterstützung erhielt er von Julia Zimmermann, Volontärin aus Freiburg.

Beide Seiten vereinbarten etwa, künftig monatliche E-Mails zu bestimmten Themen auszutauschen. Auch Videos, Bilder und Präsentationen sollen geteilt werden. Am "Colegio Fe y Alegría 37" soll es künftig außerdem einen Deuschland-Tag geben, parallel zum Peru-Tag in Rheinmünster. Gemeinsame Projekte sind angedacht, auch gegenseitige Besuche sind erwünscht. Die Kommunikation erfolgt dabei in Englisch.

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppen waren laut einer Mitteilung am Ende davon überzeugt, dass das erste Treffen gelungen und für die Zukunft wegweisend war.