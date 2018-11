Wie Elektronik Leben retten kann

Empfangen wurden die Gäste von Schulleiter Martin Schilli und dessen Stellvertreter Benedikt Glatt, die auch für erste Fragen zur Verfügung standen. Großes Interesse zeigten die Besucher am Technischen Gymnasium (TG) und an der zweijährigen Berufsfachschule. Gelegenheit, weitere Informationen zu diesen Schularten zu bekommen, gibt es an einem Infoabend am 14. Januar.

In den verschiedenen Werkstätten und Räumen stellten sich die Fachbereiche vor. Die Vorbereitung übernahmen Lehrkräfte und Schüler, ohne deren Hilfe es nicht möglich gewesen wäre, dieses breite Spektrum zu präsentieren, so die Gewerbeschule.

Schüler der Techniker-Schule erklärten Modelle in CAD und wie aus diesen wiederum Zeichnungen erstellt werden. Das Profil Informationstechnik des TG stellte Schülerarbeiten aus den Bereichen Hardware und Software vor. Wie Elektronik Leben retten kann, erläuterten Schüler des Profils Mechatronik anhand der Funktionsweise eines Rauchmelders. Weitere Demonstrationen und Anschauungsobjekte aus den Bereichen Elektrotechnik, Maschinenbau und Steuerungstechnik rundeten die Vorstellung des Profils ab.

Darüber hinaus stellten Schüler des Ausbildungsberufs Kfz-Mechatroniker Elektrofahrzeuge wie den BMW i3 oder auch neue Scheinwerfertechniken - Bixenon oder Lasertechnik - vor. Weitere Versuche und Projektarbeiten waren im Bereich der Bau- und Holztechnik, Sanitär- und Heizungstechnik und bei den naturwissenschaftlichen Fächern aufgebaut.

Nicht nur hier konnten die Besucher einen Einblick in den Schulalltag gewinnen. Zwar sei Technik der Schwerpunkt, aber die Gewerbeschule stehe für weit mehr. So präsentierte sich die Allgemeinbildung mit Memorys und Zuordnungsspielen, Studienfahrten und Exkursionen nach London oder Paris und dem Schüleraustausch mit Polen. Wie wichtig die Bildung in diesen Fächern sei, zeige laut Gewerbeschule auch die Einführung eines Europatags an der Schule. Vision sei es, künftig einen europäischen Austausch zu ermöglichen.