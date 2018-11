Verschuldungsgrenzen einhalten

Mannheim

Skandinavien im Mittelpunkt Mannheim-Heidelberg (red) - Das Filmfestival Mannheim-Heidelberg zeigt noch bis 25. November sein Wettbewerbsprogramm. Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf skandinavischen Filmen, darunter die finnische Produktion "The Violin Player" mit Matleena Kuusniemi (Foto: pr).

Rastatt

Mehr Geld für Trinkwasser Rastatt (red) - Ab dem 1. Januar 2019 zahlen Privat- und Gewerbekunden in Rastatt mehr für ihr Trinkwasser. Im Durchschnitt erhöht sich der Preis um rund zwölf Prozent (Foto: Oliver Hurst). Ein Grund für die gestiegenen Preise ist die PFC-Belastung in der Region.

Lichtenau

Steuerquellen sprudeln kräftig Lichtenau (red) - Bürgermeister Christian Greilach sieht die Stadt Lichtenau in einer komfortablen Lage. Das sagte er am Donnerstag bei der Einbringung des Haushalts 2019. Da die Steuerquellen sprudeln, sind viele Investitionen geplant, unter anderem am Rathaus in Ulm (Foto: sie).