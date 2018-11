Für mich soll′s Bratensoße regnen Ottersweier (ar) - Voll besetzt war das Gemeindezentrum St. Johannes in Ottersweier am Mittwochabend beim "Novemberlicht". Dieses Mal strahlte es bis nach Karlsruhe, denn von dort waren "Fräulein Knöpfle und ihre Herrenkapelle" gekommen. Mitgebracht hatten sie einen riesigen Korb gefüllt mit Witz, Charme, Klamauk und Musik. (ar) - Voll besetzt war das Gemeindezentrum St. Johannes in Ottersweier am Mittwochabend beim "Novemberlicht". Dieses Mal strahlte es bis nach Karlsruhe, denn von dort waren "Fräulein Knöpfle und ihre Herrenkapelle" gekommen. Mitgebracht hatten sie einen riesigen Korb gefüllt mit Witz, Charme, Klamauk und Musik. Seit 20 Jahren bereits stehen "Fräulein Knöpfle" alias Cordula Möhringer sowie die beiden Vollblutmusiker Reiner Möhringer und Uli Koffler auf der Bühne. Fünf Programme haben sie geschrieben; in Ottersweier traten sie mit ihrer "Heißen Theke" auf. Diese hatte es in sich und brachte so manches Neue zum Vorschein. Gäste der Mundartreihe kennen das Trio bereits aus dem Bühler Bürgerhaus Neuer Markt, wo es vor sechs Jahren gemeinsam mit dem Elsässer René Egles zu erleben war, sowie von der Scherzheimer Wasenhalle, wo "Fräulein Knöpfle" vor zwei Jahren novemberlichterte. Natürlich hatte "Susi Knöpfle", die "ausgelernte Fleischereifachverkäuferin", auch für das Ottersweierer Publikum ihr schönstes Kleid angezogen: kurz sexy, glitzernd, mit einer Klammer im Rücken, damit es besser hält. Verlegen am Saum zipfelnd gestand sie, dass sie immer noch zu haben sei. Flugs richtete sie eine kleine Schreibecke auf der Bühne ein, in der interessierte Männer einen Zettel ablegen konnten. Sie traute sich aber auch, aus ihrer neuesten Gedichtsammlung vorzulesen, die angelehnt an Goethes "Erlkönig" von Metzger, Rind und Pferd erzählte. "Er reitet geschwind und hält im Arm das Rind", so die Ulk-Poetin: "Für mich soll's Bratensoße regnen." Es ist ihre natürliche Art, mit der sie über alltägliche Dinge erzählt, dabei eine gewisse Naivität an den Tag legt, im Karlsruher Dialekt babbelt und immer wieder mit den Besuchern im Saal in Kontakt tritt. Und wenn sie dann doch einmal Luft holt, dann ist das die Chance für Reiner Möhringer und Uli Koffler, die so manches Liedchen für das Programm neu "kompostiert" und getextet haben. Schon jetzt haben sie Albträume, komme doch bald ein neues Möbelhaus nach Karlsruhe, das sie zum Lied "Schraubst Du noch oder lebst du schon" hinreißen ließ. Beide Musiker, am Badischen Staatstheater Karlsruhe engagiert, entlockten ihren Instrumenten fulminante Töne. Virtuos, schmissig und mit viel Gefühl spielte Möhringer Saxofon, Klarinette, Geige und Gitarre, während Koffler hingebungsvoll am Klavier begleitete. "Am Tag als der Regen kam, da fuhr ein Junge nach nirgendwo", sangen sie in ihrem Liedermosaik, das aus 55 Titeln zusammengesetzt war. In ihrer Hommage an die wilden 1920er-Jahre besangen sie "Donna Clara", machten einen Ausflug in ihre Jugend und beschworen die Lagerfeuerromantik. Am Schluss des Abends machten zwei quirlige Italiener der Fleischereifachverkäuferin einen Antrag. "Darf's e bissel mehr sein?", fragte Fräulein Knöpfle und das Publikum tobte.

