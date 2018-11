Abstimmung auf Dezember verschoben

350 000 Euro sind im Haushaltsplanentwurf für das Bauprojekt vorgesehen. Nach Abzug von Zuschüssen müsste die Gemeinde 235 000 Euro finanzieren. Heike Hochstuhl, die im Juli in die FBV-Fraktion nachrückte, ist die Architektin und stellte die Pläne ihren Ratskollegen vor. Mit Bildern zeigte sie die marode Bausubstanz auf. Vieles sei noch unverändert seit dem Baujahr 1963, wie die untere Eingangstür, die völlig undicht und energetisch eine Katastrophe sei. Auch die Fenster im Verwaltungstrakt müssten erneuert werden.

Die Treppe in den unteren Pausenhof sei aus Sicherheitsgründen schon länger gesperrt und solle nun zurückgebaut werden. In diesem Zuge wolle man den unteren Eingang in diesen Bereich verlegen. Dadurch soll ein hellerer, attraktiver Eingang geschaffen werden, der klar strukturiert sei.

Anstelle des bestehenden Betonvordachs solle ein Glasdach den neuen Eingang und die neu installierte Rampe schützen, die den Zugang zur unteren Aula barrierefrei mache. Wo der Treppenaufgang ist, könnte sich die Planerin eine kleine Grünfläche mit Sitzgelegenheiten vorstellen. Auf Nachfrage erklärte Hochstuhl, dass die Sanierung einer weiteren Ausgangstür zum Pausenhof, die nach Auskunft des Hausmeisters schon lange defekt und daher gesperrt ist, samt der dortigen Stufen in den Kosten enthalten sei.

Eberhard Gschwender (FBV) fragte die Verwaltung, wo denn nun der eigentliche Haupteingang des Gebäudes sei. Da es mehrere Zugänge gebe, müsse man dies irgendwann festlegen, sagte Bauamtsleiter Norbert Graf.

Mehrere Wortbeiträge gab es zum Thema Barrierefreiheit. Alle waren sich einig, dass man in der Schule noch weit weg davon sei, da überall Treppen überwunden werden müssten. Mit der Rampe wolle man einen kleinen Schritt in diese Richtung machen, so Bürgermeister Hans-Peter Braun. Der Rathauschef verwies darauf, dass Rampen installiert würden, wenn die Schule als Wahllokal genutzt werde. Graf machte klar: Bei umfangreicheren Umbaumaßnahmen, die auch das Oberstufengebäude umfassen würden, käme man um einen Aufzug nicht herum.

"Die Planung ist gelungen und ansprechend. Mir gefällt es", meinte Stefan Ursprung (FBV). Kostenmäßig könne man noch diskutieren. Die SPD stimmte zu. Die Planung ist gut", befand Clemens Welle (SPD).

Gleich eine ganze Reihe von Fragen richtete die CDU-Fraktion an die Verwaltung und die Planerin. Volker Blum (CDU) bezweifelte die Notwendigkeit, den Eingang zu verlegen. Ein neuer Eingang mit Glasdach verbessere die Helligkeit der Aula nicht wesentlich. "Wir bekommen die Aula nicht hell", betätigte Hochstuhl. Blum plädierte dafür, zu prüfen, die alte Überdachung zu belassen und das eingesparte Geld für Fenstererneuerungen im Oberstufengebäude zu verwenden. Graf entgegnete, die dortigen Fenster müssten in einem Zuge ausgetauscht werden, da ein Gerüst erforderlich sei. Sanierungen dort seien in einem separaten Bauabschnitt vorgesehen. Außerdem sei ein Glasdach mit geschätzten 20 000 Euro nicht so teuer. Franz Tilgner (CDU) monierte, dass die Glasbausteine "mit ihrer fatalen energetischen Bilanz" nicht beseitigt würden. Die seien nicht so schlecht, sagte Graf. Blum verlangte, dass vor einer Beschlussfassung eine genaue Aufstellung aller Baukosten vorgelegt werden müsse. Die größeren Baumaßnahmen sollen in den Sommerferien durchgeführt werden, die kleineren in den Oster- und Pfingstferien.