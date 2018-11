"Geniale Lösung" zeichnet sich ab

Bühl (gero) - Barbara Becker (SPD) machte zum Schluss der jüngsten Gemeinderatssitzung dann doch das Fass mit hochexplosivem Inhalt auf. Im Zusammenhang mit der Gedenkfeier zur Reichspogromnacht fragte sie bei der Verwaltung nach, wie denn nun mit dem Bühler Bürgersohn Alban Stolz umzugehen sei. Nach ihm ist eine Straße (beim Finanzamt) und das Gemeindehaus der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul benannt. Oberbürgermeister Hubert Schnurr kündigte hierzu eine öffentliche Veranstaltung im kommenden Frühjahr an.



Bereits im November 2016 diskutierten die Bühler Volksgewählten über den weiteren Umgang mit dem Namen Alban Stolz im öffentlichen Raum. Hintergrund der damaligen und weiterhin aktuellen Debatte war ein Beschluss des Freiburger Gemeinderats, eine Alban-Stolz-Straße im Stadtteil Zähringen umzubenennen. Eine Namenskommission hatte den Vorschlag damit begründet, dass der Theologieprofessor, Volksschriftsteller und einer der berühmtesten Bühler Bürgersöhne in seiner Zeit mit "aggressiven Antisemitismus" in seinen Worten und Schriften aufgefallen sei. Deutlich wird dieser unter anderem in Stolz' 1843 herausgegebenem "Kalender für Zeit und Ewigkeit", in dem er sich über angeblich betrügerische Machenschaften jüdischer Vieh- und Pferdehändler auslässt. Mehrfach bezeichnete Stolz die Juden als "Ratten", "Ungeziefer", "Unkraut", "Schmarotzer" und "Maden". Barbara Becker anerkennt im BT-Gespräch die Bemühungen der Stadtverwaltung, "die Sache nicht unter den Teppich zu kehren". Die Äußerungen und Schriften von Stolz stuft sie als "brandgefährlich" ein, weil sie den Boden für den späteren Antisemitismus bereitet hätten. Auch wenn es zwischen Stolz und Bühl eine "historische Verbindung" gebe, passe eine solche Straßenbezeichnung "nicht mehr in die heutige Zeit". Becker geht davon aus, dass dies auch die Mehrheit im Gemeinderat so sehen wird. Im Eigentum der Erzdiözese Freiburg ist auf Erbbaubasis das 1976 bezogene Gemeindehaus Alban Stolz in der Wiedigstraße 9. Es wird von der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul für sämtliche Pfarreigruppen wie Kolping, Kirchenchor, Eine-Welt-Laden oder Peru-Gruppe genutzt. Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler bewertet die damaligen Aussagen von Stolz gegenüber Frauen und Juden als "indiskutabel". Sie seien "mit unserem heutigen Horizont" nicht nachvollziehbar und nicht zu rechtfertigen. Der Stadtpfarrer erinnert aber auch an die "vielen segensreichen Tätigkeiten und Aktionen", von denen vor allem Arbeiter und Handwerker profitiert hätten. Nicht unerwähnt lässt Geißler, dass Stolz in Freiburg den ersten Gesellenverein, die Kolpingsfamilie, gegründet habe. Das Thema wird die Pfarrei indes nicht mehr lange beschäftigen, da sie das Haus Alban Stolz aufgeben und sich in einen Neubau der Volksbank Bühl einquartieren wird. Dieser entsteht auf der heute als Parkplatz genutzten Fläche in der nördlichen Fortführung der Franz-Conrad-Straße. Der für diesen Herbst vorgesehene Spatenstich verschiebt sich vermutlich um ein Jahr. Wie Geißler bestätigte, gebe es mehre Anfragen. Nach BT-Informationen hat eine Bühler Gesellschaft des bürgerlichen Rechts Interesse an einem Erwerb, um das Gebäude dann abzureißen und einen Neubau für betreutes Wohnen zu errichten. Als Betreiber bringt sich zudem die Schwarzwald Wohnstift Betriebsgesellschaft (SWB) ins Spiel, die seit 1979 gleich nebenan das Veronikaheim führt und auch in den beiden neuen Stadthäusern "Blaue Königin" einen mobilen Pflegedienst vorhalten wird. SWB-Geschäftsführer Hubertus Seidler spricht von einer "genialen Lösung".

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben