Die Zukunft in 30 Jahren









Das erste Druckexemplar überreichte Reime dem Stadtoberhaupt dieser Tage in der Mediathek. "Es ist ein rein Bühler Produkt", freute sich der OB. Der Verfasser und der Verlag (seitenweise) sind in der Zwetschgenstadt zuhause. Weite Teile des Lesestoffs spielen in der Region.

Reime entwickelte den Handlungsstrang seines Romans vor dem Hintergrund technologiegestützter Visionen. Er sieht die Menschheit einer lebenswerten und menschenfreundlichen Zukunft entgegengehen, in deren Mittelpunkt eine allwissende, unbestechliche und transparente "Künstliche Intelligenz" (KI) steht. Dazu denkt der Ingenieur die aktuellen Entwicklungen auf diesem Gebiet drei Jahrzehnte weiter. "Die KI wird kommen, aber sie wird nicht schlagartig kommen", ist er sich sicher. Ob die Dinge im Einzelnen, wie von ihm beschrieben, so eintreten werden, "das weiß ich natürlich nicht."

Andererseits: Der Mann hat schon vor Jahren auf der Basis der Quantenphysik den "Quantenkey" entwickelt, einen bartlosen Schlüssel in Form eines Stifts aus Edelstahl mit mehr als 900 Milliarden Codier-Möglichkeiten. Der futuristische Schlüssel werde ab 2019 in den Vertrieb namhafter Firmen im Bereich der Sicherheitstechnik gehen, erklärt der Picosens-Firmenchef am Rande der Buchvorstellung.

Gerd Reime hatte in jungen Jahren für Max Grundig geforscht und damals zwölf Patente erwirkt. Dann ging er zu Nokia: "Dort habe ich das erste Touch-Display entwickelt", zu einem Zeitpunkt, als - außer ihm - niemand habe glauben wollen, dass die Menschheit jemals "mit Fettfingern auf Bildschirmen herumdrücken" werde. Das Mobiltelefon der Zukunft werde übrigens die Form eines Stifts aufweisen, prophezeit Reime. Zur Benutzung rolle sich ein Display aus, nach Gebrauch wieder ein.

Mit seiner eigenen Firma (gegründet 2007, aktuell 22 Mitarbeiter) entwickelt Reime in den Bußmatten innovative Produktlösungen bis zur Musterfertigung. Mit vielen seiner Patente sei er der Zeit 20 Jahre voraus gewesen. Heute wurden und werden diese Ideen Realität.

Schöne neue Welt? "Die Künstliche Intelligenz hat ein großes Potenzial, um die Welt gerechter zu machen", glaubt Reime. Und auch, um den Alltag erträglicher zu machen. "Wenn Sie zum Zahnarzt gehen, werden Sie keine Angst mehr haben müssen", nennt er ein Beispiel. Er verrät aber nicht, warum das so ist, um der Lektüre nicht vorzugreifen.

Zum Thema