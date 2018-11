Die Dinge mit Humor nehmen

Die Scheibe, die 1968 unter dem Pseudonym Tim Oliver aufgenommen, kein Hit wurde, hieß "Darling dreh die Uhr zurück." Leider habe das mit dem Zurückdrehen nicht geklappt, nahm OB Hubert Schnurr in seiner Laudatio Bezug auf den Schlagertitel, "sonst wären wir jetzt nicht hier bei Deinem 70."

Aufgrund der langjährigen Bekanntschaft blieb Schnurr in seiner Rede beim Du. Etwa 50 Personen hatten sich im Trausaal versammelt: Familie und Weggefährten des Jubilars. Schnurr bescheinigte dem seit 1999 aktiven SPD-Stadtrat, die Politik als "Kunst des Möglichen" zu praktizieren: zielstrebig, verantwortungsbewusst und mit offenem Ohr für die Bürger. Er dankte für eine "immer gute und konstruktive Zusammenarbeit".

Beispielhaft für Hirns Engagement stünden die Konversion in der Weststadt und die Sanierung der Bachschloss-Schule, so das Stadtoberhaupt. Man spüre, dem "Pit" mache es Freude, Zukunft zu gestalten. Herausforderungen werden als Bereicherung verstanden. "Dabei nimmst Du die Dinge mit viel Humor", so Schnurr. Als Pädagoge an der Bachschloss-Schule habe Hirn einen "tollen Draht" zu Jugendlichen gefunden. Ein weiteres Talent zeige sich in der Moderation von Fastnachtsumzug, Zwetschgenfest und anderen Veranstaltungen. Der Bühler Finanzlage entsprechend überreichte der OB als Geschenk unter Gelächter den ersehnten roten Porsche Carrera - zwar nur als Modellauto, aber mit der Dreingabe einer Luftpumpe zum Aufblasen.

Das erste Grußwort war dem Ehrenbürger Oswald Grißtede vorbehalten. Ihn erfüllte mit Stolz, dass sein politischer Ziehsohn einer der wenigen Stadträte sei, der die Marge von über 5 000 Stimmen geknackt habe. Den vielen genannten Ehrenämtern und Posten fügte Grißtede noch eines aus dem Gedächtnis hinzu: "Es ist nur wenig bekannt, dass er viele Jahre im Auftrag des Oberschulamts als Berater für die SMV unterwegs war."

Ulrich Nagel, Hirns Stellvertreter im Fraktionsvorsitz, erinnerte sich an die erste Begegnung mit verständnisvoller Begrüßung: "Du kommsch ausem Schwäbische, aber des macht nix." Nagel bekannte, Hirns Humor, Geradlinigkeit und Toleranz zu schätzen. Er würdigte auch dessen soziales Engagement als Lehrer sowie als Förderer des Sports.

Für Karl Ehinger (Freie Wähler) ist Peter Hirn der "Ehrenamtsmann" schlechthin in Bühl. Für eine farbliche Allparteienkoalition sorgte Margret Burget-Behm (CDU) mit einem Geschenk. Die Schwarze überreichte dem Roten das Buch eines Grünen (Winfried Kretschmann), verpackt in Papier mit den Bühler Farben.

Walter Seifermann (GAL) nannte den Jubilar einen "bestens informierten" wie "geschätzten Kollegen, auf den man sich verlassen kann". Lutz Jäckel (FDP) attestierte Gelassenheit, Ausgeglichenheit und innere Ruhe, und dennoch brenne Hirn mit Leidenschaft für die Kommunalpolitik.

Zu seinem Mandat im Bühler Friedrichsbau gesellte sich 2014 noch ein weiteres im Kreistag. Vier Jahre erst vertritt er auch Rastatter Landkreis-Interessen, für Landrat Jürgen Bäuerle hingegen sind es "gefühlt mehrere Amtszeiten" des Mannes, den er als "sehr menschlich und sympathisch" beschrieb. Beide kennen sich schon lange, verbindet sie doch auch zwei Hobbys: der Fußball und die Musik.

Peter Hirn hielt eine kurze Dankesrede. "Die Elogen, die auf mich gehalten worden sind, haben mich 20 Zentimeter größer werden lassen", sagte er unter Gelächter und behauptete: "Es war nichts gelogen!"

Eine musikalische Note erhielt die Feier mit zwei Puccini-Arien und zwei Musical-Songs, interpretiert von der Sängerin Anna Groll und dem Pianisten Klaus Martin Kühn von der Musikschule.