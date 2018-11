Mosaikstein für den Campus Von Gerold Hammes



Bühl - Die Eisenbahnstraße wird in den kommenden beiden Jahren ihr städtebauliches Gesicht markant verändern und nachhaltige Impulse für einen verkehrsberuhigten Campus setzen. Nach der bereits eingeleiteten und weit fortgeschrittenen Bebauung des Lörch-Geländes zieht nun die Sparkasse Bühl mit einer energetischen Kernsanierung nach. Die Folge: Die Zentrale in der Eisenbahnstraße wird voraussichtlich ab Februar 2019 bis zur Fertigstellung im Oktober 2020 eine einzige Baustelle sein und für den Kundenverkehr nicht zur Verfügung stehen. Die Investitionssumme liegt bei 16 Millionen Euro.



Vorstandsvorsitzender Frank König brachte die Vorgaben an die Planung wie folgt auf den Punkt: energetisch, zukunftsorientiert, nachhaltig und wirtschaftlich optimiert. Zur "Revitalisierung" des Gebäudes, wie der Arbeitstitel moderat heißt, habe es - abgesehen von einem Totalabbruch - keine Alternative gegeben: "Die technische Gebäudeausrüstung ist veraltet und funktioniert nur noch durch das Geschick unserer Hausmeister", schilderte er den Ernst der Lage, vor all em bezüglich der Haustechnik, der energetischen Unzulänglichkeiten und des Brandschutzes. Auch nach der Aufstockung des Gebäudes Ende der 90er Jahre um ein weiteres Stockwerk, die unter dem Begriff "Operation am offenen Herzen" lief, waren der eklatante Sanierungsstau nicht beseitigt und die Anforderungen an zeitgemäße Arbeitsplätze längst nicht erfüllt. König wörtlich: "Es ist End of Life. Die Not zum Handeln ist da." Vor allem die Energetik ist nach heutigen Anforderungen ungenügend: Durch die Alufenster pfeift der Wind, die mit weißer Farbe nachgestrichenen Waschbetonplatten wirken im Sommer wie Heizstrahler und im Winter wie Kältebrücken. Vorstandsmitglied Matthias Frietsch fasste die Situation in folgendem Bild zusammen: "Von einem Nullenergiehaus sind wir meilenweit entfernt. Man könnte den Eindruck haben, dass wir allein für die Erderwärmung zuständig sind." Da es für manche Teile der Haustechnik keine Ersatzteile mehr gebe, sei "viel geflickt und nur wenig repariert worden", so Frietsch. Michael Schönle vom Architekturbüro Planum, das auch für die Bebauung des Lörch-Geländes verantwortlich zeichnet, erläuterte die konzeptionellen Lösungsansätze. Ein wesentlicher Ansatz dabei sei, dass neben der Eisenbahnstraße auch Richtung Sparkassenplatz ein gleichwertiger Eingangsbereich entstehen und damit eine "dynamische Besucherachse" vom Stadtgarten bis zum Europaplatz bilden soll. Entlang dieser Achse werden der SB- und Kundenbereich angeordnet. Die Geldautomaten sind dann nicht mehr im Windfang des südlichen Eingangsbereichs, sondern im taghellen Innenraum, dem "Marktplatz", der auch für Veranstaltungen nutzbar gemacht werden soll. Das Obergeschoss ist als "operative Dienstleistungszentrale" für gewerbliche und private Kunden vorbehalten. Die Erschließung erfolgt über zwei Treppenhäuser und zwei Aufzüge. Die Balkone an der Fassade und damit die "Bausünden der 70er Jahre" verschwinden und werden durch einen feinen, hellen Putz und dreifachverglaste Fenster in drei verschiedenen Größen ersetzt. Die Fassadengliederung wechselt von einer derzeit horizontalen zu einer vertikalen Ausrichtung. Eingebettet wird die "neue" Sparkasse bei gleicher Kubatur in eine grüne Oase. Dabei soll das Begleitgrün aus dem Stadtgarten übernommen werden. Als "dominanter Blickfang" ist ein großer Baum auf dem Vorplatz in der Eisenbahnstraße vorgesehen. Auf der Südwestseite wird der Gebäudetrakt um ein Obergeschoss erweitert und an die Traufhöhe des Modehauses Pfeiffer angepasst. Der Architekt verspricht sich davon eine "bessere Definition des Stadtraums". Das Sparkassenprojekt, räumt Schönle ein, setzt in der Geschichte seines Büros neue Maßstäbe bezüglich Größe, Komplexität und Investitionssumme. Oberbürgermeister Hubert Schnurr erwartet in seiner Funktion als Verwaltungsratsvorsitzender einen "weiteren Mosaikstein für einen verkehrsberuhigten Campus" sowie eine Steigerung der Aufenthaltsqualität. Der OB sprach von einer "herausfordernden Aufgabe" und einer städtebaulich überzeugenden Planung.

