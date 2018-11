Verblüffend nah am Original

Cash war schon zu Lebzeiten eine Legende und einer der einflussreichsten USamerikanischen CountrySänger sowie Songschreiber: Er schrieb etwa 500 Songs, verkaufte mehr als 50 Millionen Tonträger und bekam 13 Grammy Awards. Tyson wirkte mit seiner markanten Bassbariton-Stimme wie die Reinkarnation des legendären "Man in Black"; er spielte hoch am Gitarrenhals und stand nah am Mikrofon. Zwischendurch erzählte Tyson Anekdoten aus dem Leben des 2003 verstorbenen Sängers. So mochte Cash den Klang der kleinen Trommel, aber in den 1950er Jahren war es in der Countryszene nicht üblich, dass ein Schlagzeug zum Einsatz kam. Um den gewünschten Sound zu erzielen, klemmte er eine Dollarnote hinter die Saiten.

Tyson bediente sich ebenfalls einer Eindollarnote, um den Trick zu erläutern. Die Rolle von June Carter, Cashs zweiter Ehefrau und Bühnengefährtin, verkörperte Valeska Kunath. In mehreren Duetten lieferte sie sich mit Tyson einen charmanten Schlagabtausch, wie man ihn von den Tourneen Cashs aus den 1960er Jahren kennt.

Dass Valeska Kunath die Autoharp, ein der Zither ähnliches Instrument, ebenso beherrschte, wie ehemals die echte June, bewies sie unter anderem in ihrem Solo "Wildwood Flower".

Robert Tyson und seine authentisch gestaltete Band waren im Vorfeld als Europas erfolgreichste "Jonny Cash Tribute Band" angekündigt worden und verdienen diesen Titel wohl zu Recht. Auch die unsagbar schlecht sitzenden Anzüge der Bandmitglieder taten ihr übriges. Man musste aber nicht die Augen schließen, um sich in jene Zeit zurück zu katapultieren. Optisch wie akustisch boten "The Cashbags" einen echten Retro-Leckerbissen und ein ultimatives Johnny-Cash-Erlebnis mit den Bandmitgliedern Josh Angus (als Carl Perkins) und Stephan Ckoehler, Brenny Brenner und Tobias Fuchs als "The Tennessee Three".

Doch den Mittelpunkt der Show bildete eindeutig US-Sänger Robert Tyson, der mit unglaublicher Lässigkeit und dem unverwechselbaren Timbre von Johnny Cash, nicht nur mit starker Bühnenpräsenz und seinem markanten Bassbariton überzeugte, sondern sich auch als charmanter Plauderer erwies. Etwa beim Erzählen der Geschichte, als Cash in den frühen 1970er Jahren den Beinnamen "Man in Black" erhielt. Schade war nur, dass sämtliche Geschichten nur in englischer Sprache vorgetragen wurden. Mangelnde Sprachkenntnisse waren hier ein echtes Dilemma und so konnte mancher Besucher dem spannenden Inhalt der dramatischen Liebes- und Suchtgeschichte Cashs nicht folgen.

Zum Beispiel bei der Story um den Welthit "Ring of Fire". Damals sei, so Tyson, der berühmte "Boom-Chicka-Boom-Sound" geboren worden. "Da Cashs Band zu dieser Zeit noch keinen Schlagzeuger hatte, ließ er ein Stück Papier hinter die Saiten der Rhythmusgitarre klemmen; dieses perkussive Schnarren wurde zum typischen Merkmal des Sounds - ähnlich dem eines fahrenden Güterzugs!"

Die Johnny-Cash-Klassiker "I Walk the Line" und "Bonanza", kannte im Publikum wohl nahezu jeder. Vor allem natürlich die echten Fans, die im Bürgerhaus nach 120 Minuten lautstark mit in die folgenden Songs mit einstimmten. Mit einem zusammen geschmetterten "Yipie I oh, yipie I ay, Ghost Riders in the Sky", ging ein fulminanter Abend zu Ende. Das Publikum spendet jede Menge Beifall und beendete den Abend mit stehenden Ovationen. Kurzum: Es war ein Abend voller mitreißender Musik (übrigens nicht nur für Cash-Fans), im leider nicht ausverkauften Bürgerhaus.