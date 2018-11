Das Narrhalla-Schiff in sicherem Fahrwasser halten Bühl (red) - Nicht einmal 45 Minuten benötigte die Narrhalla 1826 Bühl für die Abwicklung ihrer Mitgliederversammlung im "Engel" in Vimbuch. In Vertretung des erkrankten Zunftmeisters Thorsten Fütterer konnte Georg Friedmann, einer von drei Stellvertreter, auch eine Abordnung der Schreggen vom Völlerstein Bühlertal sowie des Bühler Frauenbunds begrüßen. Mit diesem bilden die Bühler Narren schon seit über einem Jahr eine harmonische "Wohngemeinschaft".



Bernd Bross durfte traditionell zum Auftakt das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung verlesen. Im Bericht des Zunftmeisters zog Georg Friedmann die Bilanz zur Kampagne 2017, die von der Verabschiedung des langjährigen Sitzungspräsidenten Rüdiger Majewski geprägt war. Friedmann hob namentlich auch Evelyn Autenrieth, die neue Trainerin der Narrhalla-Garde, hervor. Er berichtete außerdem von der Verleihung der blau-gelben Ehrenmütze an Rüdiger Majewski und der rot-weißen für Hans-Martin Trefzger. Friedmann zählte unter den Aktivitäten auch den "Närrischen Frühschoppen" auf der Burg Windeck, den von Lothar Bäuerle und Holger Nagel organisierten Umzug sowie das berühmte Bühler Trinken auf. Danach sorgte das von Bernd Bross komponierte "Narrhalla-Badnerlied" für Stimmung. Der neue Säckelmeister Thomas Gemsa konnte von einem, wenn auch kleinen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr berichten. Er dankte seinem Vorgänger Stefan Kumm und Petra Hemmer für deren Unterstützung in seinem ersten "Dienstjahr". Der Säckelmeister machte auch deutlich, dass man die Werbeeinnahmen steigern wolle, da man bei den Einnahmen des Umzugs extrem vom Wetter abhängig sei. Die Kassenprüfer Rowald Naber und Stefan Prelisauer waren mit der Kassenführung Kasse z ufrieden und schlugen Entlastung vor. Diese wurde dann auch von Jan Friedmann (Schreggen vom Völlerstein) beantragt und einstimmig erteilt. Nachdem Georg Friedmann noch das vom neuen Sitzungspräsidenten Michael Vetter vorgeschlagene Motto "Jetzt isch'r do" für die laufende Kampagne vorgestellt hatte, gebührte Bernhard Götz traditionell das Schlusswort. Er forderte bildhaft, dass alle Elferräte gemeinsam das Narrhalla-Schiff im Fahrwasser halten und wünschte Zunftmeister Thorsten Fütterer eine baldige Genesung. Georg Friedmann überraschte im Anschluss Bernhard Götz und überreichte ihm für dessen jahrelangem Engagement vor allem beim Bau des Narrhalla-Prunkwagens und der Organisation des Zwetschgenfestbeitrags einen Geschenkkorb. Nach knapp 45 Minuten beendete Georg Friedmann eine harmonische Mitgliederversammlung und wünschte sich und seinen Narrhalla-Kollegen eine friedvolle Kampagne.

