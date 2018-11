Betreuungsangebot an Krippenplätzen knapp bemessen

Fachbereichsleiter Klaus Dürk gab in der jüngsten Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses zu verstehen, dass in der Gesamtstadt aktuell insgesamt 250 Krippenplätze zur Verfügung stehen. Der gesetzliche Anspruch auf einen Kita-Platz werde somit erfüllt. Allerdings bestehe im Bereich der Kernstadt ein Angebotsdefizit: "Die übrigen Krippenkinder müssen wir auf die Ortsteile verteilen."

In seinem kurzen Lagebereich ließ Dürk zudem wissen, dass inzwischen über 200 Bühler Kinder ab drei Jahren für den Ganztagsbetrieb angemeldet sind. Zu einem erhöhten Platzbedarf habe auch folgende Entwicklung geführt: "Die Kinder kommen heute in der Regel mit zwei Jahren in den Kindergarten." Zum Vergleich: Rund 1 275 Kita-Plätze hält die Zwetschgenstadt aktuell insgesamt vor.

"Im Kinderhaus Sonnenschein wollen wir eine Erweiterung um zwei Gruppen vornehmen", kündigte Dürk konkret an. Die Gebäudeerweiterung, die in südöstliche Richtung vorgenommen werde, ermögliche, das Angebot um 14 Krippenplätze zu vergrößern. "Künftig können wir dann auch Kinder nach Vollendung des ersten Lebensjahrs aufnehmen", so Dürk weiter.

Geschaffen werden zwei Gruppenräume und zwei Schlafräume sowie Personal- und Hauswirtschaftsräume und ein Essbereich. Alle Funktionsräume werden in Richtung Autobahnzubringer (L85) angeordnet, so dass der eigentliche Tagesbetrieb zur ruhigen Südseite ausgerichtet ist. Verbessert werden damit auch die räumlichen Verhältnisse für die Essensausgabe. 30 Kinder werden laut Dürk derzeit mit Mittagsessen versorgt.

Karl Zobel von der Hochbauabteilung ergänzte, dass die Bebauungsplanänderung bereits am Laufen sei. Bis zum Beginn des Kindergartenjahres 2020/21 soll der Anbau realisiert sein. Dürk ergänzte, dass der Bolzplatz erhalten bleibe. Zusätzlichen Personalbedarf sieht er in Form von zwei Vollzeit- und einer Halbtagskraft.

Szenenwechsel: Was die Zukunft des Kinderhauses Moos betrifft, berichtete Dürk über das Ergebnis einer Bürgerbeteiligung dieser Tage, am alten Standort festzuhalten. "Wir wollen zeitnah die Varianten für Sanierung oder Neubau erarbeiten", sagte er. Die Planungsraten seien im Etatentwurf 2019 berücksichtigt. Unter dem Blickwinkel einer "zukunftsträchtigen Ausrichtung", so Dürk, werden drei Optionen unter die Lupe genommen: Sanierung des Altgebäudes, Abriss des Altbaus und Neubau an gleicher Stelle, Errichtung des Neubaus nebenan und Abriss des Altgebäudes nach Fertigstellung.

Eine alternative Betreuungsmöglichkeit ist die Tagespflege. Rund 20 Bühler Kinder komme laut Verwaltung (Stand September) bei insgesamt sechs Tagesmüttern unter. Um dieses Angebot finanziell zu fördern, leistet die Stadt pro Kind im Alter bis zu drei Jahren einen Obolus von 1,50 Euro die Stunde, was sich bis Jahresende auf einen Zuschuss von rund 12 000 Euro summiert. Der Ausschuss beschloss, diese Unterstützungsleistung fortzuführen.

Timo Gretz (SPD) konnte sich vorstellen, die Förderung um 50 Cent pro Stunde anzuheben, und erhielt dafür verbale Zustimmung aus den anderen Fraktionen. Bürgermeister Wolfgang Jokerst erklärte, dass die laufende Förderphase auf zwei Jahre angelegt sei und riet, noch das zweite Jahr abzuwarten: "Danach werden wir über die Sätze sprechen."