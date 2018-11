Mit Steinen lebendige Kirche aufgebaut Bühl (cid) - Mit einem freudigen, Generationen und Gemeinschaften vereinenden Abschlussfest in der Reblandhalle unter dem Motto "Lebendige Kirche" beschloss die Pfarrgemeinde St. Gallus zum Ausklang des Kirchenjahres auch ihr Jubiläumsjahr "150 Jahre St. Gallus Altschweier". Den Festauftakt gestaltete Diakon Georg Beier mit einer beeindruckenden Wortgottesfeier, die von den Original Rebland-Musikanten unter Stabführung von Oswald Windrich mit sakraler Musik festlich umrahmt wurde.



Der Diakon verdeutlichte, dass die Kirche nicht nur ein schönes und erhaltenswertes Bauwerk mit einer 150-jährigen Geschichte ist, sondern "dass Kirche auch Leben und Arbeiten, Singen und Beten, Erziehen und Verkündigen, eben eine glaubende Gemeinschaft ist." Und dann wurde die "lebendige Kirche" gebaut, beginnend mit den Ecksteinen "Glaube, Liebe, Hoffnung und Vertrauen", wie im Evangelium nach Matthäus zuvor bereits angedeutet: "Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden". Die Gemeindeteam-Bauleute Bernd Huber und Sigisbert Laforsch fuhren zwei Schubkarren Kalksandsteine an, neben dem Altar wurde die "lebendige Kirche" gebaut, errichtet vom Fundament bis zum Frist mit beschrifteten "lebendigen" Steinen. Sie stehen als Symbole für Tugenden und Werte, das Pastoralteam, Gemeindeteam und Pfarrgemeinderat, alle Gruppen, Gemeinschaften, Vereine und Aktivitäten, die in unterschiedlichster Weise in der "lebendigen Kirche" wirken. "Und dass wir im Dienst Gottes stehen", so der Diakon, "verdeutlicht das Kreuz als Symbol, das ich obendrauf setze". "Der Schlussstein unserer Kirche ist Jesus Christus selbst". Zum Schluss setzten die Bauleute das Dach auf die "lebendige Kirche St. Gallus", das besagt: "Gott schützt uns in unserer Kirche". Und weil eine "lebendige Kirche" für ihre lebendigen Steine auch finanzielle Mittel benötigt, überreichte Bankvorstand Markus Vollmer einen Spendenscheck über 1 500 Euro. "Wir werden diese großzügige Spende gut einsetzen", dankte der Diakon und die Gemeinde bekräftigte dies mit Beifall. Dr. Christian Külsheimer, Sprecher des Gemeindeteams, ließ das Jubiläumsjahr in all seinen Facetten Revue passieren und dankte allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben. Gemeindeteam-Mitglied Sigisbert Laforsch führte moderierend durch das weitere Programm, das die Original Rebland-Musikanten mit einem zünftigen Frühschoppen eröffneten. Der MGV Sängerbund bewirtete mit allem, was Küche und Keller bot. Die Chorgemeinschaft St. Gallus/St. Michael verwöhnte die Gäste zur Kaffeezeit. Den Auftakt des Nachmittagsprogramms gestaltete die Theater-AG des Kindergartens St. Josef. Von ihren Erzieherinnen Gerlinde Heininger und Martina Werner einfühlsam angeleitet, spielten die Vier- bis Sechsjährigen liebreizend und keck die Geschichte vom "kleinen Gänseblümchen Fredericke, das gerne groß sein wollte" und ernteten donnernden Applaus. Der Schulchor und die Musik-AG unter Leitung ihrer Lehrerin Heidi Lörch erfreuten mit tierisch lustigen Liedern, vom "Schulhauslied" bis zum "Zungenbrecher". Auch die Hallendekoration "Früchte der Heimat" stammte aus der Kreativwerkstatt der Sternenberg-Grundschule. Das gelungene Abschlussfest klang bei vielen guten Begegnungen mit flotter Blasmusik der "Schwarzwaldbuben" aus.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Keine steifen Grußworte Bühl (jure) - 125 Jahre alt, aber lebendig wie selten zuvor: Diesen Eindruck vermittelte am Samstagabend der Festakt zum 125-jährigen Bestehen des Windeck-Gymnasiums. Statt steifen Grußworten und zäher Festreden gab es amüsante Anekdoten zu hören, auch von OB Schnurr (Foto: jure). » Weitersagen (jure) - 125 Jahre alt, aber lebendig wie selten zuvor: Diesen Eindruck vermittelte am Samstagabend der Festakt zum 125-jährigen Bestehen des Windeck-Gymnasiums. Statt steifen Grußworten und zäher Festreden gab es amüsante Anekdoten zu hören, auch von OB Schnurr (Foto: jure). » - Mehr Baden-Baden

Urlaubsgefühl im eigenen Garten Baden-Baden (pr) - Eine Terrasse ist weit mehr als ein Gestaltungselement, das Haus und Garten verbindet. Sie bietet Komfort und doch fühlt man sich der Natur ganz nah, denn sie ist offen und luftig und gleichzeitig geschützt. So kann man draußen sitzen und sich entspannen (Foto: pr). » Weitersagen (pr) - Eine Terrasse ist weit mehr als ein Gestaltungselement, das Haus und Garten verbindet. Sie bietet Komfort und doch fühlt man sich der Natur ganz nah, denn sie ist offen und luftig und gleichzeitig geschützt. So kann man draußen sitzen und sich entspannen (Foto: pr). » - Mehr