Experimente und Segenskärtchen vom Herrn der Wunder

(ar) - "So viele Besucher habe ich am Peru-Tag noch nie an der Schule gesehen", freute sich Rektor Rolf Schemel am späten Sonntagnachmittag über die große Resonanz. Es war der 29. Peru-Tag, zu dem die Realschule Rheinmünster eingeladen hatte. Er ist aus dem Jahreskalender, der immer größer werdenden Realschulfamilie, nicht mehr wegzudenken.

Schon zur Eröffnung stürmten die Besucher, Kinder mit ihren Eltern, ehemalige Schüler und interessierte Bürger aus Rheinmünster und den Nachbarorten, das Schulgebäude. "Herzlich willkommen" und "Bienvenido" konnte man auf Plakaten lesen. In seiner Begrüßungsrede dankte Schemel den Schülern, den Lehrern, dem Schulpersonal und den Eltern für ihren Einsatz am Peru-Tag. Alle waren sie an diesem Sonntag auf den Beinen, um den mehreren Hundert Besuchern die offenen Klassenzimmer und ihre Arbeiten zu zeigen, sie zu bewirten, ihnen Informationen über die Schulpartnerschaft mit dem "Colegio Fe y Alegría 37" in Lima zu geben und sie musikalisch zu unterhalten. Bereits zur Eröffnung sangen Schüler der fünften Klassen.

Im Biologiesaal durften die Besucher einen Blick durch das Mikroskop wagen oder ihr Gehör testen. Im Chemiesaal krachte und stank es gewaltig, denn Chemielehrer Manfred Braun entführte die interessierten Gäste gleich zweimal an diesem Nachmittag in die faszinierende Welt der Chemie ein. Der Schulsanitätsdienst führte Erste-Hilfe-Maßnahmen durch, im Geografie-Zimmer konnte man eine Reise durch die Welt ausdeuten, Mitmachaktionen und Demonstrationen am 3D-Drucker gab es im Technikraum, und wer wollte, durfte sich sein eigenes Peru-Bändchen flechten.

Schwung in das Schulhaus brachten die Bläserklassen 5b und 6b. Im Peru-Zimmer gab es unzählige Fotos und Informationen über das Land Peru, die befreundete Schule, Impressionen aus dem Andendorf Andahuaylillas, ein peruanisches Kochbuch oder kleine Segenskärtchen mit dem "Señor de los Milagros", dem Herrn der Wunder. Vor der Schule stand ein Sternsinger-Mobil, das Susanne Müller, Koordinatorin der Schulpartnerschaft, eingeladen hatte. Im Fokus der Sternsinger-Aktion steht in diesem Jahr nämlich das Land Peru.