Rückkehr leicht gemacht

Bühl



Narrenbrunnen kehrt zurück Bühl (gero) - Das Narrhalla-Motto der neuen Kampagne bestand gestern schon mal seine Feuertaufe und ist hochaktuell: "Jetz isch′r wieder do!" Er, das ist der Bühler Narrenbrunnen, der seit gestern Vormittag den Westteil des Kirchplatzes ziert. Die Übergabe erfolgt am Sonntag (Foto: gero). » Weitersagen (gero) - Das Narrhalla-Motto der neuen Kampagne bestand gestern schon mal seine Feuertaufe und ist hochaktuell: "Jetz isch′r wieder do!" Er, das ist der Bühler Narrenbrunnen, der seit gestern Vormittag den Westteil des Kirchplatzes ziert. Die Übergabe erfolgt am Sonntag (Foto: gero). » - Mehr