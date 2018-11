Charme-Offensive mit Illumination

So bunt und vielseitig wie die 36 Stände gestaltet sich auch das Programm, das wie immer von der Mitwirkung von Vereinen, Schulen, Kindergärten und Chören lebt, sagt Susanne Schirmann-Drescher vom städtischen Kulturbüro. Fest verankert sind neben vielen unterhaltsamen Angeboten auch die ökumenischen Impulse zum Advent. Im "Eine-Welt-Jahr" sind wiederum die Bühler Initiativen mit einem Stand vertreten, den sie sich mit den Schulen teilen. Ein "Alleinstellungsmerkmal" besitzen nach Ansicht der Programmmacher die Freitagabend-Konzerte. Den Auftakt machen am 30. November "Willi Vanilli". Nicht nur an diesem Freitagabend wird ab 20 Uhr Live-Musik geboten, sondern auch am 7. Dezember, wenn es "20 Jahre rockige Weihnachten mit Van Teichmann" heißt. Diese Benefiz-Veranstaltung besitzt ebenfalls Kultcharakter. Am 14. Dezember sind Cynthia Colombo und Band aus dem Elsass zu hören. Zum Abschluss am Donnerstag, 20. Dezember, spielt um 18 Uhr die Alex-Kunz-Band.

Für frische Akzente sorgen an zwei Mittwochabenden die DJ-Treffs sowie neue Mitmachaktionen, berichtet Abteilungsleiterin Petra Ewert. Am Sonntag, 2. Dezember, startet um 15 Uhr eine Kunstbike-Aktion. "Eine lebende Musikbox", die auf Wunsch Schlager, Oldies und Pop spielt, wird für Samstag, 8. Dezember, 17.15 Uhr, angekündigt. Erinnerungsfotos vom Adventsmarkt lassen sich am Sonntag, 16. Dezember, 12 Uhr, mithilfe einer Fotobox-Aktion verschicken.

Abwechslung für den Nachwuchs verspricht das Kinder- und Familienzentrum mit seinem "Adventszauber für Kinder". In dem weihnachtlich geschmückten Zelt werden bis 15. Dezember unterschiedlichste Projekte und Mitmachaktionen angeboten. Zudem dürfen Jungen und Mädchen wieder bei "Peters gute Backstube" Weihnachtsplätzchen backen. Neu in diesem "Zelt-Dreieck" in der Eisenbahnstraße ist die "Näharena". Kinder und Erwachsene haben Gelegenheit, unter Anleitung der "Schwarzwald-Tani" Geschenkverpackungen wie Täschchen und Hüllen für Gutscheine zu nähen.

Einstellen können sich die Besucher auf veränderte Öffnungszeiten. Sie wurden auf Wunsch der Marktbeschicker - allesamt Stammgäste in Bühl - komprimiert, lässt Andreas Bohnert vom Ordnungsamt wissen. Mit Leben erfüllt ist der Adventsmarkt von Montag bis Donnerstag, 15 bis 21 Uhr, Freitag bis 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Die Imbissbetriebe sind täglich ab 11 Uhr geöffnet. Bis zum 20. Dezember dauert der Budenzauber.

