Kommunale Partnerschaft mit Lateinamerika Lichtenau (red) - Mehr als 100 Teilnehmer aus verschiedenen deutschen Städten und deren lateinamerikanischen Partnerstädten waren bei der zweiten Konferenz "Kommunale Partnerschaften mit Lateinamerika und der Karibik" in Nürnberg anwesend. Darunter auch Lichtenau, vertreten durch Bürgermeister Christian Greilach, und die argentinische Gemeinde Piedras Blancas, mit der Lichtenau seit Mitte dieses Jahres freundschaftlich verbunden ist, vertreten durch Bürgermeister Julio Cesar Weisheim und Stadtsekretär Miguel Gallo.



Im Zentrum der dreitägigen Veranstaltung standen die Vernetzung und der Austausch zwischen den Akteuren zu den unterschiedlichen Themen der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit. Ziel war es, mithilfe von interaktiven Workshops und Diskussionsrunden den Erfahrungsaustausch zwischen den internationalen Teilnehmern anzuregen und neue Impulse für die praktische Partnerschaftsarbeit zu setzen. Veranstalter war die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von Engagement Global in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Nürnberg und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Inhaltlich ging es insbesondere um die verschiedenen Themen der Agenda 2030 - wie Umwelt und Klimawandel - und deren Bedeutung für die kommunale Ebene. Insgesamt nahmen rund 30 Städte und Gemeinden aus der gesamten Bundesrepublik sowie 20 lateinamerikanische und karibische Kommunen an der Konferenz teil. Die lateinamerikanischen Gäste kamen unter anderem aus Argentinien, Bolivien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien und Nicaragua. Zur Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen besuchten Bürgermeister Weisheim und Stadtsekretär Gallo im Anschluss an die Konferenz in Nürnberg für weitere vier Tage Lichtenau, wobei die Themen der Agenda 2030 ihr stetiger Begleiter waren. Neben Arbeitsgesprächen im Lichtenauer Rathaus mit Vertretern des Gemeinderats, bei denen auch die stellvertretende argentinische Generalkonsulin Maria Carolina Linares anwesend war, standen Besichtigungen der Biogasanlage der Familie Kientz, des Schweinemast und -zuchtbetriebs der Familie Geißler, der Feuerwehr Lichtenau und der Kläranlage mit seinem Blockheizkraftwerk und seiner Photovoltaikanlage auf dem Plan. Dabei wurden Fragen in Bezug auf die Energiegewinnung, Nachhaltigkeit und des ehrenamtlichen Engagements an konkreten Beispielen erörtert. Die Stadt Lichtenau dankt in einer Mitteilung der Familie Rolli, die sich demnach spontan bereiterklärt hat, als Dolmetscher zu fungieren. So konnten sich alle Beteiligten auch über die kleinsten technischen Feinheiten verständigen und austauschen. Nach einer intensiven Woche waren sich die Bürgermeister Weisheim und Greilach einig, dass man die freundschaftlichen Beziehungen gerne ausbauen möchte und die Themen der Agenda 2030 vor allem mit Blick auf den Klimawandel, gegebenenfalls auch mit gemeinsamen Projekten weiterverfolgen möchte. Piedras Blancas liegt im Westen der Provinz Entre Ríos in Argentinien direkt am Rio Parana und "hat ähnliche Fragestellungen wie Lichtenau, die sich nicht zuletzt aus der Lage an einem großen Fluss ergeben. Das wurde in dieser Woche nochmals bestätigt. In den kommenden Monaten soll daher auch die Möglichkeit eines Gegenbesuchs ausgelotet werden", erklärte Greilach. Auch für Touristen sei der Ort nicht uninteressant, wird Piedras Blancas doch auch als Balkon des Parana und Eldorado für Angler bezeichnet. Angeln sei neben Fußball und Tanzen eine beliebte Freizeitbeschäftigung in Piedras Blancas.

