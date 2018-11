Den Hund zum Jagen tragen

Bühl

Markteröffnung am Freitag Bühl (efi) - Die Hütten stehen, Weihnachtsbäume und Lichterketten sorgen für vorweihnachtliche Atmosphäre. Wenn OB Hubert Schnurr am Freitag den 44. Adventsmarkt eröffnet, sorgt nicht nur die Neugestaltung des Kirch- und Marktplatzes für ein attraktives Ambiente (Foto: Stadt). » Weitersagen (efi) - Die Hütten stehen, Weihnachtsbäume und Lichterketten sorgen für vorweihnachtliche Atmosphäre. Wenn OB Hubert Schnurr am Freitag den 44. Adventsmarkt eröffnet, sorgt nicht nur die Neugestaltung des Kirch- und Marktplatzes für ein attraktives Ambiente (Foto: Stadt). » - Mehr

Bühl

Bühler Volleyballer Gallas in Kader Bühl (red) - Die Sichtung für die Nationalmannschaft in Berlin war für das Bühler Talent David Gallas ein voller Erfolg. Er gehört in seinem Jahrgang nun offiziell zu den besten fünf Zuspielern und steht damit im erweiterten Kader der Jugendnationalmannschaft (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Die Sichtung für die Nationalmannschaft in Berlin war für das Bühler Talent David Gallas ein voller Erfolg. Er gehört in seinem Jahrgang nun offiziell zu den besten fünf Zuspielern und steht damit im erweiterten Kader der Jugendnationalmannschaft (Foto: pr). » - Mehr

Bühl

Wochenmarkt kehrt zurück Bühl (gero) - Nach einem Jahr ist der (Wochen-)Markt auf dem Europaplatz sprichwörtlich verlaufen. Stadt und Beschicker einigten sich auf eine Rückkehr auf den neu gestalteten Markt- und Kirchplatz. Termin für die Wiedersehensfeier ist am Samstag, 12. Januar (Foto: Hammes). » Weitersagen (gero) - Nach einem Jahr ist der (Wochen-)Markt auf dem Europaplatz sprichwörtlich verlaufen. Stadt und Beschicker einigten sich auf eine Rückkehr auf den neu gestalteten Markt- und Kirchplatz. Termin für die Wiedersehensfeier ist am Samstag, 12. Januar (Foto: Hammes). » - Mehr