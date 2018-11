Tradition und Brauchtum werden präsentiert

Rastatt

Frauenpower in Plittersdorf Rastatt (ar) - "Frauen sind anders" lautete das Motto des Konzerts, zu dem der Gesangverein Liederkranz Plittersdorf eingeladen hatte. Hiervon konnten sich über 700 Besucher in der Altrheinhalle überzeugen, die ein musikalisches Happening mit fünf Chorformationen erlebten (Foto: ar).

Baden-Baden

Eisarena offiziell eröffnet Baden-Baden (co) - Prächtiger hätte die Kulisse zur Eröffnung der Eisarena auf dem Augustaplatz kaum sein können. Bei strahlendem Sonnenschein war letzte Hand an das Areal gelegt worden, die Kälte war auszuhalten, und so fanden sich viele Schaulustige ein (Foto: Hecker-Stock).

Berlin

Gedenktag als Mahnung Berlin (KNA) - Heute ist Volkstrauertag. Die Deutschen gedenken der Opfer der beiden Weltkriege sowie des Nationalsozialismus. Der Tag soll heute auch zu Versöhnung, Verständigung und Frieden mahnen. Auf vielen Friedhöfen in nahezu jeder Kommune finden Feierstunden statt (Foto: dpa).

Lichtenau

Steuerquellen sprudeln kräftig Lichtenau (red) - Bürgermeister Christian Greilach sieht die Stadt Lichtenau in einer komfortablen Lage. Das sagte er am Donnerstag bei der Einbringung des Haushalts 2019. Da die Steuerquellen sprudeln, sind viele Investitionen geplant, unter anderem am Rathaus in Ulm (Foto: sie).