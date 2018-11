Gleiche Steuern für gleiches Essen

Kreisvorsitzender Jürgen Kohler formulierte dies so: "Gleiche Steuern für gleiches Essen". Auch wenn der Gast im Restaurant speise, sollten dafür nur sieben Prozent Mehrwertsteuer fällig werden wie ansonsten für Lebensmittel üblich.

Im Jahresrückblick stellte Kohler fest, dass die Fahrt zur Fachmesse Intergastra mit 95 Personen und die Hygieneschulung mit 70 Teilnehmern erfreulich gut besucht gewesen seien. Auch der Kreis habe sich für die Gewinnung von Berufsnachwuchs engagiert. Er habe das Gastromobil an Bachschloss- und Aloys-Schreiber-Schule geholt, das den Schülern Einblicke in Ausbildung und Chancen im Gastgewerbe gegeben habe. Stolz dürfe der Dehoga-Kreis darauf sein, dass sein Ehrenvorstandsmitglied Gerhard Bechtler beim Landesdelegiertentag mit der Silbermedaille des Dehoga Baden-Württemberg ausgezeichnet worden sei, betonte Kohler. Aus dem Kassenbericht von Daniela Bergmann ging hervor, dass der Dehoga-Kreis in die fachliche Fortbildung seiner Mitglieder kräftig investiert hatte. Daher betrug das Jahresminus knapp 2 500 Euro. "Alles ordnungsgemäß geführt", berichtete Wolfgang Falk, der mit Jochen Ebner die Kasse geprüft hatte, der Versammlung. Diese entlastete den Vorstand einstimmig.

In Anerkennung seiner Verdienste im Gastgewerbe erhielt Peter Leppert (Hotel-Restaurant "Jägersteig" Kappelwindeck) die Ehrenurkunde des Dehoga Schwarzwald-Bodensee. Seit 25 Jahren gehöre Leppert dem Verband an, erläuterte Geschäftsführer Markus Fricke (Dehoga Baden-Baden). Kohler ergänzte: "Seit 2012 engagiert sich Peter Leppert auch im Kreisvorstand; er ist im Bereich Berufsausbildung aktiv". Im deutschen Berufsausbildungsausschuss wirkt Leppert als baden-württembergischer Vertreter der Industrie- und Handelskammern mit. Er berichtete aus dieser Tätigkeit, dass die vom Gastgewerbe gewünschte Differenzierung der Berufsbilder (etwa in Küchenmeister für Gemeinschaftsverpflegung und für A-la-Carte-Gastronomie) wohl wegen Gewerkschaftswiderstands nicht durchsetzbar sei. Erwarten dürfe man aber eine Erweiterung der zweijährigen Ausbildungsgänge.

Über wichtige Neuerungen - von Mutterschutz bis Pauschalreiserichtlinie - informierte Fricke detailreich und doch kompakt. Der Dehoga setze auf eine Bundesratsinitiative zur Änderung der Arbeitszeitregelung: Statt derzeit maximal zehn Stunden am Tag und maximal 60 Stunden pro Woche wolle das Gastgewerbe zwar maximal zwölf Stunden pro Tag, aber nur 54 Stunden in der Woche, erläuterte Fricke. Kohler ergänzte: "Diese Flexibilisierung ist für die Gastronomie überlebensnotwendig. Sonst werden immer mehr Betriebe keinen Mittagstisch mehr anbieten und erst am Abend öffnen können."