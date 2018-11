Actionreiche Kämpfe begeistern Zuschauer

Bei der Siegerehrung wurden die kleinen Vereinsmeister vor den Augen ihrer Eltern und Großeltern für ihren Trainingsfleiß und ihr Wettkampftalent gekürt. Jedes Kind erhielt für seinen Einsatz einen Preis. So gab es zahlreiche Urkunden, Pokale und Medaillen zu gewinnen. Bei den Kleinsten belegte in der Disziplin "Bonsai" Nick Braun vor Frieda Zick und Mohammed Al-Hilo den ersten Platz. In der Gruppe "Seito - Gelb" lag Doro Fodor vor Felix Bentz und Yanina Moldovan. In der Gruppe "Toreningu - Gelb/Orange" errang Fanni Fodor Platz eins vor Benita Fischer und Vincent Zick. Vereinsmeister in der Gruppe "Tatakai - Oragne" wurde Anton Pastuchow vor Louis Gartner und Jonas Kunz. In der Gruppe "Senso-Grün Blau" sicherte sich Fabienne Braun den Titel vor Mariana Schiche auf Platz zwei und Lena Frietsch auf Platz drei.

In der Klasse Kumite Erwachsene ab 15 Jahren siegte Marla Louis vor Carla Wiegand. Mit actionreichen Kämpfen begeisterten die erwachsenen Kontrahenten die Zuschauer. Ein Bruder-Duell gab es im männlichen Kumite-Wettbewerb. Marius Egner siegte vor seinem Bruder Simon und Paul Strempel auf Platz drei und durfte zum wiederholten Mal den Wanderpokal in Empfang nehmen. Bei den weiblichen Kumite-Wettkämpfen siegte Binja Steimel vor Inga Holzberg und Dominique Liebmann.

Bundeskampfrichterin Britt Großmann leitete das Wettkampfgeschehen als Oberkampfrichterin. Neben ihr standen Abteilungsleiterin Irene Peter, Mesut Akyildiz, Andreas Fischer sowie Attila Fodor im Ring.

In der Kata-Disziplin Weiß/Gelb siegte Saskia Welle vor Nayeli Koberstädt und Felix Bentz. In der Gruppe der Orange-Gurte gewann Fanni Fodor vor Anton Pastuchow und Benita Fischer. Bei den Grün- und Blaugurten konnte sich Fabienne Braun gegen Mariana Schiche und Lena Frietsch durchsetzen. In der Unterstufen-Disziplin der Erwachsenen gewann Marla Louis vor Tobias Lay. In der Oberstufe erreichte Marius Egner den ersten Platz vor Christian Ludwig und Binja Steimel.

Nach dem großen Anklang im Vorjahr bot die Karateabteilung ihren Mitgliedern wieder die Möglichkeit, als Dreier-Teams in der Disziplin Kata- Team anzutreten. Damit sollten vor allem das soziale Miteinander und die Team-Bildung gefördert werden. In der Unterstufe siegte das Team "Die drei Tigerkrallen" vor "Die frechen Dachse" und "CaToMa Midori". Die ersten drei Plätze der Oberstufe gingen an "Der Havana Club" vor "Team ¾ Spaß" und "Die drei wilden Pepperonis".