Ein Hirschgeweih wird zum Traubenstock

Nach dem Abitur auf dem Bühler TG schloss Bauer ein Studium in Stuttgart als Diplom-Wirtschaftsingenieur im Bereich Medien/Werbung ab. Erste berufliche Stationen waren Werbeagenturen und Druckereien. Danach ging es vor 25 Jahren in die Selbstständigkeit mit Büros in seinem heutigen Wohnort Bühlertal und Frankfurt. Kunden sind Weltunternehmen ebenso wie mittelständische Firmen.

Zwischenzeitlich hatte er nach dem Tod seines Vaters Roland, einem selbstständigen Kaufmann, 1,5 Hektar Reben übernommen. Und er baute die Fläche aus, "weil ich nicht nur abliefern, sondern selbst ausbauen wollte. Diese Passion macht viel Spaß, aber auch viel Arbeit". Sein Terroir erstreckt sich auf mittlerweile zehn Hektar im Bereich Sternenberg (Altschweier) und Grenisberg (Bühlertal). Alle im Eigenbesitz und in klimatologisch privilegierten Lagen für erlesene Rebsorten. So vielfältig die Trauben, so unterschiedlich sind auch die Böden, die allerlei vinologische Spielereien erlauben: Granit, Sandstein, Lehm oder Porphyr.

2013 intensivierte sich die Leidenschaft für den Weinbau. Bauer lernte Jacob Duijn kennen, der als Top-Sommelier in den Feinschmecker-Restaurants einen exzellenten Ruf genoss, darunter auch bei den Gästen im Schlosshotel Bühlerhöhe. Später machte er sich selbstständig, baute selbst Weine an und aus. Nun geht sein Betrieb in der Erlenstraße im Weingut von Axel Bauer auf, in dem Duijn als Berater und Kellermeister tätig sein wird.

60 Prozent der Bestände sind mit Weißwein bestückt, darunter Burgunder-Sorten, Sauvignon Blanc, Chardonnay und Gewürztraminer. Bei den "Roten" dominieren Spätburgunder, Merlot, Cabernet und Syrah. Sie tragen originelle Gewann-Namen wie Schlangenbach, Klösterle oder Fuchsloch. Mit den trockenen, fruchtbetonten Aromen möchte er vor allem ein jüngeres Publikum ansprechen.

Die Lagen sind alles andere als einfach zu bewirtschaften; windumtost, steinig, karg, steil, aber auch - wie Bauer betont - "wunderschön und einzigartig". Ganz nach seinem Geschmack von "Weinen mit Ecken und Kanten, die ihre Herkunft zeigen und hart erarbeitet sind". Um ihm und seinen Helfern die Arbeit zu erleichtern, hat er als einziger Winzer im Bühler Raum die steilsten Lagen querterrassiert. Das erlaubt eine sicherere und bequemere Bewirtschaftung und eine deutlich bessere Durchlüftung.

Die Gefahr bei einer Neubestockung: Die jungen Pflanzen sind noch nicht so tief verwurzelt wie Altbestände, die bis zu 20 Meter tief reichen und damit auch Hitze- und Dürresommer wie dieses Jahr relativ unbeschadet überstehen. Die Folge: Axel Bauer und sein Team mussten in großen Tanks schätzungsweise 200 000 Liter Wasser zuführen, wobei die Gemeinde Bühlertal Quellwasser kostenlos zur Verfügung stellte. Dennoch konnten Bauer und sein Team nicht verhindern, dass rund 450 Pflanzen vertrockneten.

Inzwischen verfügt das Weingut über zehn Hektar Rebfläche. Das erbringt einen Ertrag von rund 20 000 Flaschen Wein pro Jahrgang. "Die Zeit spielt dabei einen wichtigen Faktor", verweist Bauer auf die lange Lagerung beispielsweise der Rotweine von zwei bis drei Jahren bis zur Abfüllung. Und dann vergehen noch einmal ein bis zwei Jahre, bis sie "perfekt" in den Verkauf kommen. Die aktuelle Unternehmensstrategie heißt Konsolidierung vor Expansion.

Apropos Paula: Die französische Schäferhündin war nicht ganz unbeteiligt bei der Wahl des Etiketts und des Logos. Die Geschichte geht so: Bei einem morgendlichen Spaziergang hoch oben zwischen Reben und Waldessaum kam Paula nach einem kurzen Streifzug ziemlich verstört und mit eingezogenem Schwanz zum Herrchen zurück. Vor ihr stand zuvor ein kapitaler Hirsch - und mampfte Trauben: Das Logo - Hirschgeweih mit Trauben - ward geboren, auf der Flasche und im Fass.