Die Hütte war wieder richtig voll Bühl (urs) - Alle Jahre wieder bleiben die Rezepturen die Gleichen: Fröhlich feiernde Menschen im Bühler Stadtgarten, perfekter Sound, Leckeres für den Gaumen und ein inspirierendes Lichtkonzept, das mit riesigen lila Lichtkegeln den Stadtgarten in eine Märchenlandschaft verwandelt. Wie stellte DJ Thomas Früh fest: "Um 17 Uhr kamen die ersten Leute, aber ab 19 Uhr war die Hütte wieder richtig voll."



Zum dritten Mal startete am Mittwochabend die Afterwork-Glühweinparty im Herzen der Stadt. Zugegeben, das Wetter war nicht optimal, wenn man die Temperaturen mit jenen des Vorjahres vergleicht. 2017 hatte das Thermometer am Abend noch stolze 16 Grad angezeigt. Damals konnte man die dicken Klamotten getrost im Schrank lassen. Am Mittwoch bei vier Grad und leichtem Nieselregen waren dicke Jacken und Mützen unumgänglich. Was Gutes hatte das Wetter aber dann doch: Es herrschte perfektes Glühweinwetter. Dabei stand der weiße Glühwein ganz hoch im Ranking der Besucher. Ansonsten gab es wieder jede Menge wohlschmeckende Lec kereien für jeden Geschmack: Flammkuchen, Baguette (herzhaft oder) vegetarisch, Pizza aus dem Holzofenl, heißer Schokotraum mit Bayleys, heißer Bratapfel mit Schuss oder Christmas Tonka Gin. Wie schon bei den fünf Afterwork-Partys im Sommer hatten die Gastronomen die Organisation selbst in die Hand genommen: das il grande, Bistro Platzhirsch, die Affentaler Winzergenossenschaft, Peters gute Backstube, Flammkuchenmichl, das Weinhaus H2 und Schwarzwald Soul; alles mit der Unterstützung von Stadtverwaltung (Wirtschaftsförderung) und Bauhof. Ansonsten hieß es: "The same prodcedure as every year". Für das nötige Gute-Laune- Feeling sorgten zwei Jungs der beatManufaktur aus Altschweier mit einer frechen Mixtur aus Rock- und Pop.

