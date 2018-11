Geldstrafe nach Drohung mit dem Tod

Rheinmünster

Straftäter am Airpark gefasst Rheinmünster (red) - Die Bundespolizei hat am Sonntag bei einer Ausreisekontrolle am Baden-Airpark einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter erwischt. Der 33-Jährige konnte eine Geldstrafe jedoch bezahlen und so die 15-tägige Haft vermeiden (Symbolfoto: vo/av).

Karlsruhe / Frankfurt

KSC: Ermittlungen dauern an Karlsruhe/Frankfurt (fk ) - Die Ermittlungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gegen den Karlsruher SC wegen der Pyrotechnikshow zum Abschied vom Wildparkstadion dauern an. Das bestätigten dem Badischen Tagblatt sowohl der DFB als auch der KSC (Foto: GES).

Gernsbach

Schlägerei mit Handy gefilmt Gernsbach (uj) - Wegen gefährlicher Körperverletzung in einem minder schweren Fall verurteilte das Amtsgericht einen 22-Jährigen zu einer Geldstrafe. Die angekündigte Schlägerei war auf vorherigen Wunsch des Geschädigten mit einem Smartphone gefilmt worden (Foto: dpa).

Sinzheim

Alkoholfahrt endet in Haft Sinzheim (red) - Von der Alkoholkontrolle auf der Straße ging es für einen 54-Jährigen am Freitagabend in Sinzheim direkt ins Gefängnis. Das lag weniger an der Alkoholfahrt als an den diversen anderen Dingen, die der Mann auf dem Kerbholz hatte (Symbolfoto: red).