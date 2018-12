Künftig mehr Zeit für die Enkel und Literatur

Bühl

Geldstrafe für 52-jährigen Mann Bühl (bgt) - Ein 52-jähriger Mann wurde am Donnerstagmorgen am Amtsgericht Bühl zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen à zehn Euro verurteilt, weil er einen jungen Mann mit Gewalt gedroht und am Hals gepackt haben soll. (Symbolfoto: Siebnich).

Karlsruhe

Bankenaufsicht auf dem Prüfstand Karlsruhe (kli) - Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts (dpa-Foto) befasst sich als Hüter des Grundgesetzes wieder einmal mit der zentralen Frage: Was darf Europa und wann überschreitet es seine Kompetenzen? In diesem Fall betrifft es die europäische Bankenunion.

Rastatt

Wasserfilteranlage außer Betrieb Rastatt (hli) - Viel Zeit, Arbeit und Geld haben fünf Rastatter in ein Hilfsprojekt in Kamerun gesteckt: Sie bauten eine Wasserfilteranlage für ein Krankenhaus (Foto: privat). Nun hat sich allerdings die Lage in dem Land verschärft, das Krankenhaus läuft nur noch im Notbetrieb.

Baden-Baden

Isa Genzkens 70. Geburtstag Baden-Baden (cl) - Sie setzt der Nofretete Sonnenbrillen auf und verkleidet Schaufensterpuppen mit eigenen Klamotten. Eine ihre berühmten Rosen steht in der Lichtentaler Allee. Die große deutsche Künstlerin Isa Genzken gibt mit ihrem Werk Rätsel auf. Jetzt wird sie 70 (Foto: dpa).