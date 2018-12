Tote Taucher und Alkoholsünder auf der Polizeiwache

Bühl

Stadt gibt Empfang für Peter Hirn Bühl (jo) - Mit einer Karriere als Schlagersänger hatte er keine Fortüne. Stattdessen wurde er Lehrer und Konrektor und startete im reiferen Alter auch als Kommunalpolitiker durch: OB-Stellvertreter Peter Hirn feierte seinen 70. Geburtstag. Die Stadt gab ihm zu Ehren einen Empfang (Foto: jo).

Bühl

Duo schlägt auf 19-Jährigen ein Bühl (red) - Nach einem Angriff auf einen 19-Jährigen am Bühler Bahnhof ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Der junge Mann musste nach dem Vorfall am Donnerstagabend ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: dpa).

Rust

Musikfestival startet erfolgreich Rust (red) -- Nach der ersten Ausgabe des Musikfestivals "Rolling Stone Park" ist die Fortsetzung beschlossen. Das Festival im Europa-Park werde künftig jedes Jahr stattfinden, sagte eine Sprecherin. Auf vier Bühnen waren mehr als 30 Künstler zu erleben, darunter The Flaming Lips (Foto: jo).

Gernsbach

"Brandner Kasper" stürmisch gefeiert Gernsbach (red) - Das Theater im Kurpark ist für "Der Brandner Kaspar kehrt zurück" (Foto: Gareus-Kugel) am Donnerstagabend in der Stadthalle Gernsbach stürmisch gefeiert worden. Das unterhaltsame Stück ist am Samstag und Sonntag noch zweimal ab 19.30 Uhr zu sehen.