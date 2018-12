Countdown für neue Illumination

Bühl (red) - "Fünf, vier, drei, zwei, eins - Lichter an", zählte OB Hubert Schnurr gestern bei der Eröffnung des 44. Adventsmarkts laut herunter. Der Countdown gilt der neuen Illumination, die in der Vorweihnachtszeit die beiden Rathäuser in ein besonderes Licht tauchen und dem stimmungsvollen Ambiente auf dem neu gestalteten Markt- und Kirchplatz einen besonderen Charme verleihen.



Bis zum 20. Dezember können die Besucher bei Glühwein, Punsch, Flammkuchen, Bratwurst und Wildburger das umfangreiche Rahmenprogramm genießen. Mehr als 70 Veranstaltungen kündigte der OB für den dreiwöchigen Budenzauber an, darunter zahlreiche Angebote von und mit Kindern, Auftritte von Musikvereinen, Musikschule, Chören, Schulen und Tanzaufführungen. Aufmerksam machte das Stadtoberhaupt auf die vier Kult-Konzerte mit Live-Bands, den Auftakt mit "Willi Vanilli" gestern Abend sowie die Adventstreffs mit DJs. Ans Herz legte er den Besuchern insbesondere die neuen Angebote auf der Bühne vor der Kirche - die Kunstbike-Aktion morgen, 15 Uhr, die Foto-Box am dritten Adventssonntag um 12 Uhr sowie die "Lebende Musikbox" am Samstag, 8. Dezember, um 17.15 Uhr. Schnurr erinnerte an die sozialen Projekte, die traditionell mit dem Adventsmarkt verbunden sind. Neben dem Wunschbaum für finanziell benachteiligte Kinder hob der Rathauschef den Dambedei-Verkauf der Conditorei Böckeler sowie den Bosch-Hochhaus-Glühweinstand zugunsten der Lebenshilfe hervor. Die Bühler Eine-Welt-Initiativen, die dieses Jahr gemeinsam ihre Jubiläen feiern, stellen ihre Aktivitäten unter dem Motto "Helfen und fair handeln" vor. Akzente setzen wie jedes Jahr die ökumenischen Impulse der Bühler Kirchengemeinden sowie der Besuch des Nikolaus', der 300 Dambedeis verteilt. Die vorweihnachtliche Stimmung unterstrichen bei wenig winterlichen Temperaturen und leichtem Regen die Auftritte des Bühler Posaunenchors unter Leitung von Jürgen Fritz sowie des Kinderchors "Vokal Total" unter Leitung von Christoph Stengel.

