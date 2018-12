"Die hocket halt do und gugget" Bühlertal (urs) - Sie sind weit über das Tal sichtbar: die Sternensuch er des Schwarzwälder Künstlers Simon Stiegeler. Auf über drei Meter hohen quadratischen Säulen aus Douglasienholz thronend, haben die drei Figuren ihre Köpfchen erhoben und halten Ausschau: Eine hat die Hände gen Himmel gereckt, die zweite hält inne, und die dritte Plastik blickt, in sitzender Haltung, einfach ins Tal oder hoch zu den Sternen - je nach Blickwinkel. Wie sagte der Künstler bei der offiziellen Übergabe am Freitagnachmittag beim Kriegerdenkmal so schön: "Die hocket halt do und gugget!" Künstler Simon Stiegeler ist nämlich ein echter Schwarzwälder, und das hört man auch an seiner Sprache. Der 1976 geborene Künstler lebt und arbeitet als freischaffender Holzbildhauer und Zeichner mit seiner Familie in seinem Geburtsort Grafenhausen. Von 1993 bis 1997 besuchte er die Fachschule für Bildhauerei in Elbigenalp (Österreich) und absolvierte anschließend bis 2001 ein Studium an der Freien Hochschule für Bildende Kunst in Freiburg. Über sein Kunstwerk möchte er bei der Eröffnung keine große Rede halten. Nur soviel: "Kunst hat ihre eigene Sprache. Für Künstler ist es nicht einfach, über ihre eigenen Werke zu sprechen", erklärt der Mann mit dem Vollbart und der Regenjacke, dem strömenden Regen trotzend. Allerdings spricht er dann doch von Lebenslinien, die die Säulen durchziehen, und von der universellen Energie: "Seit Jahren lässt mich die Symbolik der Sternensucher nicht mehr los", verrät er schließlich. Die Sternensucher trotzen dem Wetter mit böigem Wind mit stoischer Ruhe. Den Anwesenden fällt diese Haltung allerdings nicht so leicht. "Der Himmel weint vor Freude", erklärt Bürgermeister Hans-Peter Braun daher mit einem Augenzwinkern. Dennoch schafft es Braun, die offizielle Feierstunde mit schönen Worten zu schmücken, nachdem die Alphornbläser Bühlertal für den feierlichen Rahmen gesorgt hatte. Er fasste den Weg von der Idee bis zu der Fertigstellung der Skulptur kurz zusammen. Den Anstoß für das außergewöhnliche Kunstprojekt, so der Bürgermeister, habe Marianne Schäuble ("Bergfriedel") gegeben, die die Werke des Bildhauers aus ihrer Heimat, dem Glottertal, bereits kannte. Braun hob die exponierte Lage der Figuren am Berg hervor: "Sie schauen in den Himmel, ins Untertal und ins Obertal". Finanziert werden konnte das Projekt nur durch vier Sponsoren, so der Bürgermeister weiter. "Jetzt im Advent werden die Figuren angestrahlt, sie bleiben aber dauerhaft stehen. Stiegelers Werke stehen in Grafenhausen, Hamburg, Kopenhagen und jetzt auch in Bühlertal", freute sich das Schultes. "Die schauen über die gesamte Talgemeinde - und das war auch das Ansinnen." Anschließend verwies Hans-Peter Braun noch auf die Höhepunkte der Advents- und Weihnachtszeit: den Längenberger Adventskalender und den Sternenweg, ein rund drei Kilometer langer Rundweg für die ganz persönliche Einkehr, der von der Bevölkerung sehr gut angenommen worden sei. "Vor vier Jahren haben wir diese Aktion ins Leben gerufen. Da wird mir ganz warm ums Herz", schloss Braun. Der Platz der Sternensucher soll künftig auch als Ort der Ruhe und Einkehr dienen. In naher Zukunft könnte sich Braun noch eine Sitzbank oder Sitzgruppe vorstellen, die zum Verweilen an diesen schönen Fleckchen Erde einlädt. Nach dem abschließenden Spiel der Alphornbläser ging es für alle Teilnehmer, dann wieder abwärts ins Tal. Zurück blieben nur die Sternensucher auf der Kuppe neben dem Kriegerdenkmal, die künftig starr und dennoch anmutig ihren Blick zu den Gestirnen und ins Tal richten.

