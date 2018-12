Nieselregen als traditioneller Begleiter

Wie jedes Jahr, war zum Auftakt der kultigen Freitage auch das Wetter ein wichtiger Faktor. Das Publikum stand überwiegend unter freiem Himmel und ist es seit Jahren eigentlich gewöhnt, von oben berieselt zu werden. Obwohl die Band in der Einladung aufgefordert hatte, Mütze, Schal, Handschuhe, Familie, Freunde und Arbeitskollegen "einzupacken", waren manche Utensilien mit Blick auf die angenehmen Temperaturen nicht unbedingt erforderlich. Dafür mussten gegen Ende mal wieder die Regenschirme ausgepackt werden. Da es die Musiker mit ihrer langjährigen Erfahrung aber sehr gut verstanden, ihr Publikum mitzunehmen, tat der gegen Ende einsetzende Nieselregen der guten Laune keinen Abbruch.

Willi Vanilli spielte überwiegend Rock, Pop und Dance und eröffnete das Konzert mit dem Popsong "I follow rivers" der schwedischen Sängerin Lykke Li. Wem die Melodie bekannt vorkam, sei an die Übertragung des Champions-League-Finales 2012 von Bayern München erinnert, als eine Remix-Version den etwas unglücklich endenden Abend für Mia san Mia eröffnete. Aber vielleicht sind die Jungs von Willi Vanille ja BVB-Fans?

Bei "Just the two of us", einem bekannten Song von Bill Withers, war das nicht vorhandene Eis dann gebrochen. Die ersten Tänzer wagten sich nach vorne, und die Zuschauer vor der Bühne und in der weihnachtlich dekorierten Forsthütte wiegten sich im Rhythmus der einschmeichelnden Melodie.

Dass es die Band aber auch krachen lassen kann, bewiesen sie mit einigen Rocktiteln, bei denen Matthias endlich seinen Bewegungsdrang an der Gitarre und in den Beinen ausleben durfte. Derweil richtete Thomas ein Dankeschön an das Kulturamt der Stadt Bühl und an die Konfisierie Böckeler, "bei der hoffentlich ab Montag auch Vanilli-Kipferl im Angebot sein werden".

Nach einer kurzen Pause wurde das zweite Set von den Musikern mit mehreren deutschen Titeln eröffnet. Diese ermunterten das zahlreiche Publikum zum Mitsingen und sorgten damit für einen weiteren Stimmungsschub auf dem mit festlicher Lichtdeko geschmückten Platz um Kirche und Rathaus.

"Schickeria" nur aus dem Lautsprecher

Nach weiteren bekannten Titeln aus der amerikanischen und britischen Musikszene ging das Musikprogramm mit "Schickeria" und "Tausendmal berührt" in den Endspurt. Mit den Zugaben "Dein ist mein ganzes Herz" und "Ohne Dich" bedankten sich die Bühler Musiker für die große Unterstützung durch die mitsingenden Gäste.

Die nächsten Freitagabend-Konzerte gestalten am 7. Dezember Van Teichmann mit "20 Jahre Rockige Weihnacht" und am 14. Dezember Cynthia Colombo mit Band.