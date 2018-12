Auch das dritte Geschlecht wird gesucht

Mannheim

Algorithmen für mehr Sicherheit Mannheim (dpa) - Als europaweit erste Stadt testet Mannheim seit gestern eine "intelligente Videoüberwachung" zur besseren Bekämpfung der Straßenkriminalität. "Dabei geht es nicht um Gesichtserkennung, sondern um das Erkennen von Verhaltensmustern", sagte Innenminister Strobl (Foto: dpa).

Karlsruhe

22-Jähriger randaliert in Disco Karlsruhe (red) - Ein 22-Jähriger hat ersten Ermittlungen zu Folge am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr zunächst einen Streit auf der Tanzfläche einer Karlsruher Diskothek vom Zaun gebrochen. Im Anschluss hat er laut Polizei mehrere Personen verletzt (Symbolfoto: dpa).

Gernsbach

Toilette als letzte Zuflucht Gernsbach (red) - Das uneinsichtige und renitente Verhalten eines 38-Jährigen hat am frühen Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz in einer Gaststätte der Jakob-Kast-Straße geführt. Der betrunkene Mann wollte die Toiletten der Gaststätte nicht mehr verlassen. (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Feuerwehreinsatz bei der Polizei Baden-Baden (red) - Die Fehlfunktion eines dieselbetriebenen Notstromaggregats hat am Montagvormittag im Keller der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden in der Schwarzwaldstraße zu einer heftigen Rauchentwicklung und in der Folge zu einem Feuerwehreinsatz geführt (Symbolfoto: dpa).