Eine herausragende Persönlichkeit

Berlin

Gedenktag als Mahnung Berlin (KNA) - Heute ist Volkstrauertag. Die Deutschen gedenken der Opfer der beiden Weltkriege sowie des Nationalsozialismus. Der Tag soll heute auch zu Versöhnung, Verständigung und Frieden mahnen. Auf vielen Friedhöfen in nahezu jeder Kommune finden Feierstunden statt (Foto: dpa).

Hügelsheim

Gedenken an Militärangehörige Hügelsheim (sch) - Traditionell zum Remembrance Day am 11. November findet eine Gedenkfeier auf dem Hügelsheimer Gottesacker statt. Gedacht wird den Kanadiern, die in Ausübung ihres Diensts ihr Leben verloren haben (Foto: sch). Rund 100 Personen nahmen an der Feier teil.

Baden-Baden

Erinnerung an Pogromnacht Baden-Baden (vgk) - Die Reichspogromnacht vor 80 Jahren war Auftakt grausamer Judenverfolgung. Es sei wichtig, die Erinnerung wachzuhalten, führte Oberbürgermeisterin Margret Mergen anlässlich der Baden-Badener Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung aus (Foto: vgk).

Gernsbach

Zeichen gegen Antisemitismus Gernsbach (wof) - Mit diesem Besucherinteresse hatte niemand gerechnet: Dicht an dicht standen die Menschen in der Museumsstube des Alten Amtshofs bei der Eröffnung der Ausstellung des Arbeitskreises Stadtgeschichte "Am Sabbat auf dem Weg zur Synagoge" (Foto: Froese).